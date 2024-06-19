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承襲千年歷史 印度那爛陀大學新校區啟用

中央社／ 新德里19日專電
印度總理莫迪回顧印度那爛陀大學歷史，表示將致力於鼓勵學習、研究與創新，把印度打造成世界教育重鎮。圖／路透
印度總理莫迪回顧印度那爛陀大學歷史，表示將致力於鼓勵學習、研究與創新，把印度打造成世界教育重鎮。圖／路透

承襲千餘年歷史與學術傳統的印度那爛陀大學，今天啟用新校區。印度總理莫迪回顧歷史，表示將致力於鼓勵學習、研究與創新，把印度打造成世界教育重鎮。

那爛陀大學（Nalanda University）位於印度東北部比哈邦（Bihar）王舍城（Rajgir）。距離校地約12公里的地方，則是古代佛學聖地那爛陀寺的遺址。

那爛陀寺大約建於1600年前，因雲遊僧人經常聚集在此交流與冥想，逐漸發展為學術中心，是全球最古老的大學之一，極盛時有900萬卷藏書，僧人學者逾萬人、教師約2000人，玄奘法師也曾在此講學取經。

1193年，突厥入侵者將那爛陀寺破壞殆盡，廢墟於2016年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為世界遺產。在東亞高峰會（EAS）成員國的支持下，那爛陀大學於2014年復校，首批學生15人，教師11人。

莫迪（Narendra Modi）今天在新校區啟用典禮上說，那爛陀象徵印度悠久的學術傳統與活躍的文化交流，它的重生也證明知識無法被摧毀。

他並承諾，在那爛陀精神的激勵之下，印度將繼續致力於鼓勵學習、研究與創新，吸引來自世界各地的學者前來深造，成為世界教育重鎮。

印度外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）、比哈邦地方官員以及來自17國的使領館館長，出席了這場活動。

那爛陀大學現有兩片校區、40間教室，可坐1900名學生，學生宿舍可容納550人，校內設施包括會議中心、露天劇場和體育館等，目前有來自20餘國的學生在這裏求學或深造。

此外，那爛陀大學為「淨零」校園，依靠太陽能實現電力自給自足，且設有廢水處理廠進行廢水再利用。

世界遺產 印度 教師 聯合國 莫迪

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