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捷克開放9個非歐盟國家公民 無需申請工作許可證

中央社／ 布拉格19日專電
捷克勞動部近期公布，自7月起，來自9個非歐盟國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡的外國人，無需工作許可證即可進入捷克勞動市場。示意圖／ingimage
捷克勞動部近期公布，自7月起，來自9個非歐盟國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡的外國人，無需工作許可證即可進入捷克勞動市場。示意圖／ingimage

捷克勞動部近期公布，自7月起，來自9個非歐盟國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡的外國人，無需工作許可證即可進入捷克勞動市場。

捷克勞動部表示，從今年7月1日開始，來自9個非歐盟國家的外國人，不再需要捷克工作許可證或員工卡，即可享有自由進入勞動力市場權利。這些國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡。

據捷克媒體e15報導，勞動部指出，「在選擇國家時，特別考慮到捷克希望支持和僱用高技術勞工，從安全角度來看，這些國家屬於風險極低的國家。」這項措施將讓高薪階層的外國人，更容易、快速地進入捷克勞動市場，同時減少雇主的行政負擔。

報導進一步指出，從7月開始，新的就業法修正案將生效。根據這項修正案，名單上國家的人將不需要工作許可、員工卡、藍卡或公司內部調動員工卡，即可工作。

目前，來自歐盟地區以外的外國人，若要在捷克工作，需要工作許可證或員工卡。一些雇主和投資者說，這個過程相當漫長，使得專業人士進入捷克勞動市場變得困難。

捷克勞動部提到，這幾個國家在全球經濟表現亮眼，捷克希望長期與這些國家密切合作。截至今年3月底，共有9821名是來自這9個國家的勞工，超過8成從事高技術工作，其中美國的員工2505人、英國4434人、紐西蘭93人、南韓929人、日本717人、加拿大389人、澳洲204人、以色列525人和新加坡25人。

加拿大 捷克 新加坡 澳洲 美國

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