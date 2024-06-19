睽違3年舉行黨魁討論 日相岸田拒絕解散眾議院

日本首相岸田文雄今天下午與在野黨黨魁舉行睽違3年的政黨黨魁討論，最大在野黨立憲民主黨黨魁泉健太要求岸田解散眾議院，遭到岸田拒絕。岸田重申，「目前必須集中精力處理經濟等各種課題，不考慮其他事情」。

岸田下午與泉健太等4名在野黨黨魁在國會舉行黨魁討論。這是黨魁討論自2021年6月以來，睽違3年再次舉行。

岸田強調今天上午在參議院全體會議表決通過的「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）重要性。他表示，「為了提高政策活動費的透明度，並取得（國民）信任，我們創建了多重機制」。

泉健太則重批，「國民根本完全沒辦法接受，強行通過該法真的令人遺憾。結果，自民黨就是沒辦法運用明面上的錢，必須要搞一套制度，運用暗地的錢來進行選舉和政治活動」。

對於立憲民主黨主張禁止企業和團體資助政治獻金和政策活動費。岸田表示，「禁止、禁止，禁止固然感覺很好，但在現實政治中，政治資金是支持民主主義的重要要素，政治當然需要花費成本。完全禁止是一個不切實際的提案」。

泉健太主張，「應該解散（眾議院），來詢問國民（修正）政治資金規正法究竟是好是壞」。

日本維新會黨魁馬場伸幸表示，岸田在處理調查研究宣傳滯留費（以前稱文書通訊交通滯留費）以及修憲等議題上欠缺領導力，「應該內閣總辭，讓更有能力的首相來接手」。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎則說：「自民黨內部也有問責的聲音出現，國民的信任度滑落至谷底，（岸田）目前是四面楚歌的情況。」

岸田回應，「現在要集中精力處理各種課題，並取得成果，這是我目前的立場，不會考慮其他的事情。」他還說，「我沒有四面楚歌的感覺，即使面對批評，還是做該做的事情。這就是政治家的責任。」

另一方面，對於立憲民主黨在國會對於憲法修正案態度消極，岸田也表示，「希望能配合開始憲法修正的具體討論。」20日是眾議院憲法審查會的例行開會日。岸田敦促，「希望能承諾討論（憲法修正草案）的條文。」泉健太對此回應，「我們一直在回應審議，真摯地進行討論。」