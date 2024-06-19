南韓各地刷新史上6月最熱紀錄 92個地區高溫特報

南韓各地今天豔陽高照，紛紛出現南韓氣象觀測史上6月最高溫紀錄，92個地區發布高溫特報，因中暑送醫患者也較前一年增加近8成。

炎炎夏日腳步將近，南韓各地在豔陽高照的好天氣下，氣溫不停升高，首都首爾市發出今夏第一次高溫注意報，除臨海的仁川市外，首都圈其他地區全都發出高溫特報，提醒民眾注意防曬、補充水分、減少室外活動。

依南韓氣象廳標準，預期氣溫將連續2天達攝氏33度以上時發布高溫注意報，連續2天35度以上發布高溫特報。

截至下午3時為止，慶州、光州、大田、全州、清州等多個地區都出現6月最高溫新紀錄，部分地區最高氣溫接近40度，包括慶尚北道慶山市39度、京畿道驪州市38.8度、楊平郡38.1度等。

據南韓疾病管理廳統計，自5月20日至6月18日為止，全國各地共計223人中暑送醫，較去年同期增加79.8%。18日也傳出高溫引發的事故，釜山一處廢棄傢俱露天儲放場發生火警，研判是因電池長時間曝曬在高溫下釀禍，損失財物估約460多萬韓元（約新台幣11萬元）。