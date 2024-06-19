日本東京都知事選舉現亂象 擬爆量提名占公布欄

日本東京都知事選舉明天將正式公告，政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」預計爆量提名24人，意圖占領競選海報公布欄用來「轉租」欄位，已有民眾發起網路連署反對這種亂象。

東京都知事參選人數恐創統計新高

綜合日本共同社、TBS電視台及每日新聞等日媒報導，今年的東京都知事選舉將於6月20日公告、7月7日投開票。東京都選舉管理委員會表示，截至6月17日止已收到82人繳交登記參選所需文件，其中有53人已完成所提文件的事前審查，登記參選意願強烈。

根據統計，二次大戰結束以來至今共舉行21次東京都知事選舉，參選人數最少的是2003年的5人；而從9人參選的2012年以後，2014年有16人參選、2016年有21人參選、2020年有22人參選，可以看出近年參選人數與日俱增。

由於預想本次選舉將出現參選人數創新高的逾50人「參選爆炸」，但目前設置的競選海報公布欄只有48個欄位，讓準備選舉作業的選舉管理委員會相當忙亂。而「參選爆炸」的理由，似乎跟保護國民防止NHK傷害黨（簡稱N國黨）在官網提出的計畫有關。

N國黨日前表示，將在東京都知事選舉提名24人參選，並在官網以「占領海報公布欄」為題表示，只要捐款給他們，就可以在東京都內約1萬4000處地點設置的公設競選海報公布欄中、N國黨所分配到的一個欄位內任意張貼自己喜歡的海報。

N國黨主席立花孝志說，公布欄是浪費人民納稅錢，所以這次才會提出這項方案。但這種作法今天已有民眾在網路上發起連署表達反對，連署人數到下午3時止已超過2萬人。

發起連署的是東京都內63歲上班族岩井清隆，他批評N國黨的作法「無視選舉宗旨，把公布欄當成商業工具」。岩井也在檢討要求東京都選舉管理委員會，針對N國黨採取法律措施。

早稻田大學教授日野愛郎表示，從法律上來說，目前並沒有禁止這種行為，不過「轉租」用人民納稅錢設置的公布欄中的一部分，「不得不說有違公職選舉法的理念與宗旨」。

學者：藉參選提高知名度增加個人利益

面對今年參選人數可能較4年前倍增，熟悉選舉制度的東北大學政治學副教授河村和德說，愈來愈多人靠網路收入維生，由於利用選舉增加知名度的方式廣為人知，所以愈來愈多人為了個人利益而選擇投入選戰。

因此，河村說，選擇向網友而非東京都民進行宣傳的做法變得醒目。

為了防止這種以「出風頭」為目的投入選戰的作法，公職選舉法要求都道府縣知事參選人須繳交300萬日圓保證金，若最後得票未達有效總投票數一成，將沒收其保證金。

不過，河村說，雖然過去保證金被沒收的風險很高，但現在因為參選後知名度提高，有些人可以利用網路收入來補貼，「發生了制度設計時未曾預想到的事態」。