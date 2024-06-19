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美眾議員訪達賴喇嘛 贈「挺藏法案副本」支持藏人自決權

中央社／ 新德里19日專電
由美國眾議院外交委員會主席麥考爾率領的訪問團，今天拜會流亡藏人精神領袖達賴喇嘛，並贈送挺藏法案副本，強調美國人民支持藏人的自決權。圖／歐新社
由美國眾議院外交委員會主席麥考爾率領的訪問團，今天拜會流亡藏人精神領袖達賴喇嘛，並贈送挺藏法案副本，強調美國人民支持藏人的自決權。圖／歐新社

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領的訪問團，今天拜會流亡藏人精神領袖達賴喇嘛，並贈送挺藏法案副本，強調美國人民支持藏人的自決權。

達賴喇嘛今天在駐錫地達蘭薩拉（Dharamshala）會見了這支美國眾議院訪問團，西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）在社群平台X分享了相關照片。

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也是訪團成員之一，CTA司政邊巴次仁（Penpa Tsering）與西藏流亡人民議會議長堪布索朗丹培（Khenpo SonamTenphel）陪同晉見。

根據達賴喇嘛官網公布的影片，達賴喇嘛開示，人類應享平等權利，世界屬於全人類，人類必須照顧這個世界，無論信仰何種宗教與傳統，都應開心且和平地共處。

麥考爾形容達賴喇嘛為「偉大的精神領袖」，對於達賴喇嘛不論處於何種處境，內心始終保持平靜、充滿憐憫，且願意原諒仇敵，表示敬佩。

他並稱，外交委員會負責戰爭與和平相關事務，達賴喇嘛的心境給予他們靈感與動力，學會如何用「心和憐憫」來處理問題。

會面結束時，麥考爾把一份挺藏法案副本贈送給達賴喇嘛，強調美國人民支持藏人的自決權。達賴喇嘛收下後答謝，並稱「這很重要。」

裴洛西則贈送一個繪有美國國會山莊圓頂的器皿，希望達賴喇嘛記得，他在國會山莊圓頂下有著眾多友人。

這支美國眾議院訪問團昨天抵達達蘭薩拉，參訪了藏人行政中央總部、人民議會以及西藏博物館，並會見流亡藏人社區的領袖。

達蘭薩拉位於印度北部喜馬偕爾省（HimachalPradesh）坎格拉縣（Kangra）。1959年，中國人民解放軍攻入拉薩，年輕的達賴喇嘛出逃至印度，輾轉落腳在這裏，現已是達賴喇嘛和數以萬計追隨者的第2家鄉。

美國國會最近通過「促進西藏與中國爭端解決法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China DisputeAct），把西藏議題仍未解決設為美國官方立場，支持藏人應有自決權，西藏與中國的爭端應依據國際法，透過對話，以和平的方式解決。

麥考爾昨天向當地媒體表示，美國總統拜登（JoeBiden）將會簽署這項法案。

拜登 美國 裴洛西 西藏 達賴喇嘛

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