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日本17架魚鷹機全數到位 未來盼部署佐賀機場

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本陸上自衛隊暫時部署在千葉縣木更津駐屯地的17架魚鷹運輸機（V-22 Osprey），今天已全數到位。魚鷹運輸機示意圖。圖／法新社
日本陸上自衛隊暫時部署在千葉縣木更津駐屯地的17架魚鷹運輸機（V-22 Osprey），今天已全數到位。魚鷹運輸機示意圖。圖／法新社

日本陸上自衛隊暫時部署在千葉縣木更津駐屯地的17架魚鷹運輸機（V-22 Osprey），今天已全數到位，較預定期程推遲超過兩年，目前政策方向是在2025年前轉移到佐賀機場

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊過去向美方採購17架魚鷹機，日本防衛省原訂部署在九州地方佐賀縣佐賀機場，但因跟地方間協議無結論，所以從2020年起暫時部署在木更津駐屯地。

第17架魚鷹機今天上午從美軍岩國基地飛抵木更津駐屯地，達成防衛省最初規劃的17架編制。

防衛省原訂2021年度（到2022年3月底止）前要完成17架魚鷹機接機工作，但實際進度延誤超過兩年。木更津市政府表示，並未接獲防衛省說明確切理由。

17架魚鷹機在2025年7月前將暫時部署在木更津駐屯地，雖然防衛省希望部署在佐賀機場，但周邊居民持續表達反對聲音。

面對17架魚鷹機已全數部署在木更津駐屯地，木更津市政府表示，在持續要求防衛省確保安全飛行等事項的同時，也會呼籲嚴格遵守暫時部署期程。

日本 機場 魚鷹

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