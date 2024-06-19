俄副外長：與盟友談部署長程武器 亞洲、拉美皆有

俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）報導，俄羅斯正與最親密的夥伴討論部署長程武器的問題。

路透社報導，雷雅布可夫接受塔斯社訪問時表示，俄國在亞洲和拉丁美洲都有「最親密的夥伴」，「雙方正在實質性地解決安全局勢問題，而不僅僅是在交換評估的層面上」。

塔斯社引述雷雅布可夫說：「這不是什麼新鮮事。我們正向一些合作夥伴提出（長程武器的部署）這個問題。」

雷雅布可夫沒有透露任何國家的名字，他表示，討論是在「充分尊重」這些國家根據國際條約可能承擔的義務的情況下進行，包括俄羅斯未加入的條約。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天抵達北韓，美國及其盟國表示，擔心俄國可能為北韓的飛彈和核子計畫提供援助，而聯合國安理會相關決議禁止這些計畫。

雷雅布可夫也告訴塔斯社，俄羅斯和美國之間的外交接觸已減少到絕對最低限度，主要處理使館、簽證和人道主義問題，而且可能進一步惡化。