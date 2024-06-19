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金正恩稱「全力支持」俄軍攻打烏克蘭！ 獲普亭誠摯邀請訪俄羅斯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭(圖右)與北韓領導人金正恩(圖中)19日下午在錦繡山迎賓館進行90分鐘會談。路透
俄羅斯總統普亭(圖右)與北韓領導人金正恩(圖中)19日下午在錦繡山迎賓館進行90分鐘會談。路透

俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩稍早在錦繡山迎賓館進行雙邊會談，普亭感謝北韓對俄羅斯的無條件支持，「包括在烏克蘭方面」，並稱該國正在與「數十年來美國霸權強加的帝國主義」對抗。

韓聯社、塔斯社報導，普亭與金正恩19日下午在錦繡山迎賓館進行90分鐘的會談。普亭對北韓支持俄羅斯出兵烏克蘭的政策表示感謝，並稱已準備好「改變俄朝兩國外交關係」的基本外交文件，預計雙方將簽署「全面戰略夥伴關係」宣言，普亭並表示，期望下一次能與金正恩在莫斯科舉行峰會，也誠摯邀請金正恩出訪莫斯科。

此外，普亭不忘砲轟美國，稱「數十年以來，俄羅斯一直與美國和其同盟國所帶來的霸權、帝國主義奮戰」。

金正恩則表示，朝俄兩國正進入迎向新繁榮的時期，讚揚俄羅斯在維持戰略平衡上扮演極為重要的角色，誓言將與俄羅斯加強戰略合作。

金正恩強調，「（我國）全面支持和聲援俄羅斯政府、軍隊和人民在烏克蘭的特別軍事行動，以保衛主權、安全利益和領土完整。將無條件全面支持俄羅斯推出的政策。」

克里姆林宮表示，目前普亭和金正恩已結束公開會談，隨後將進入非公開的私下會談，討論極具爭議且敏感的議題。

俄羅斯 普亭 金正恩

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