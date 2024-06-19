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德警駁跨境拋棄移民 就未循標準程序向波蘭致歉

中央社／ 柏林18日綜合外電報導

德國警方今天駁斥將一個阿富汗移民家庭非法拋棄在波蘭境內的說法，並就未能遵循標準程序向波蘭當局道歉。

德國聯邦警察發言人說，這起事件與波蘭新聞網站Chojna24.pl報導描述的情況「有些不同」。根據報導，德國警察開車將一個移民家庭載到波蘭境內後，把他們丟在奧西努夫多爾尼（Osinow Dolny）一座停車場，隨即掉頭駛回德國。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）昨天在社群媒體發文說，將要求柏林當局好好解釋這起「令人無法接受」的事件。

警方發言人說，這家人14日上午在波蘭邊境附近「試圖非法入境」時，遭德國警方攔截。

這些移民被帶往當地警察局後，德國當局認為必須將他們「送回波蘭」。

發言人表示，這一家5口包括3名孩子，分別為4歲、6歲和8歲，「不符合德國的入境和居住要求」。她說，這家人「在鄰國波蘭等待庇護程序，他們擁有波蘭的庇護文件」。

這些官員試圖與波蘭當局取得聯繫，並將他們交給波蘭邊境部隊。

在等待波蘭當局回覆的「數小時」期間，德國警方決定將這家人載往邊境附近，準備將他們送回波蘭。

在旅途中，其中一個孩子身體不適，「一名熟悉該地區的聯邦警官在與孩子的父親協商後，決定開車前往最近的藥局」，而這間藥局位於波蘭境內。

發言人表示，做出這項決定是考量到「這家人的利益」，以及將拘留時間縮至最短。

抵達藥局後，孩子的母親發現手機遺落在德國警察局，便搭乘警車回頭取物，接著回到在波蘭的家人身邊。

發言人說：「據我們所知，這是第一次發生這種情況。我們的波蘭同僚正密切關注此事。」

波蘭邊境部隊今天表示，他們已與德國當局達成共識，認為德國警方做出的決定「不符合鄰國之間接收和轉移人員的公認程序」。

波蘭當局在聲明中說，德國警方已接獲「指示，勿再出現這類行為」。

家人 德國 波蘭

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