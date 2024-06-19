獲匈牙利等國支持 荷蘭總理呂特傳接北約秘書長

荷蘭廣播基金會今天報導指出，在獲得匈牙利、斯洛伐克的支持後，荷蘭總理呂特將接替史托騰柏格出任北大西洋公約組織秘書長。

針對荷蘭廣播基金會（NOS）的這項報導，正在美國華府訪問的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會上，既未證實也沒否認。

他告訴記者說，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）宣布此事，「顯然這件事已經非常接近定案…下一任北約（NATO）秘書長即將出爐，我認為這是好消息」。

他同時稱讚了呂特（Mark Rutte），直說：「我認為呂特是有力的人選，他當總理的經驗豐富。他是親近的盟友、同事，我因此認為，北約很快就會決定我的繼任人選。這對北約、對我，對所有人來說都好。」

下一任北約秘書長將面臨的挑戰在於，確保盟國繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，同時避免局勢升溫至北約直接與俄國開戰的地步。

俄烏戰爭爆發兩年來，呂特一直是歐洲提供烏克蘭軍事支援的推動者之一，他一再強調，絕對有必要在戰場上擊敗俄羅斯，以維持歐洲和平。

在他帶領下，荷蘭國防支出已提升至GDP的2%，達北約對會員國要求，除提供F-16戰機、大砲、無人機、彈藥給基輔，也在自家軍隊投入大量資源。

在荷蘭廣播基金會報導曝光前幾個小時，匈牙利和斯洛伐克已對呂特爭取北約秘書長表達支持，排除了他成為北約領導人的兩大障礙。

北約決策機制採共識決，因此需32個成員國一致同意方可成為北約秘書長。目前唯一正式反對呂特的只剩羅馬尼亞，因為該國總統約翰尼斯（KlausIohannis）也在角逐此職。

匈牙利支持呂特，是在奧班上週與史托騰柏格舉行會議後達成的。雙方同意匈牙利不會阻止北約對烏克蘭提供援助，但也不會參與其中。