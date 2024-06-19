為法國提前選舉辯護 馬克宏：是最負責任解決方案

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天為提前選舉的決定辯護。他說，這是「最負責任的解決方案」。

法新社報導，馬克宏的極右翼競爭對手、可能成為未來總理的巴德拉（Jordan Bardella）敦促選民讓他的聯盟取得絕對多數，不然他將「拒絕」成為政府首長。

馬克宏陣營民調落後極右派和新的左翼聯盟，在距離第一輪投票不到兩週時間，難以縮小差距。

極右翼國民聯盟（RN）本月稍早在歐洲聯盟（EU）選舉擊敗馬克宏的中間派聯盟後，馬克宏宣布6月30日和7月7日舉行選舉，震驚全國。

馬克宏2022年失去國會絕對多數的優勢，他到2027年屆滿的第2個任期，恐因反對派掌控政府和國會而受到阻礙。

但馬克宏今天回擊說，在歐盟選舉遭遇失敗後，解散「國民議會」（National Assembly）是「最沉重、最嚴重、但最負責任的」解決方案。

他在訪問西部不列塔尼（Brittany）時表示，「如果不解散，就會出現混亂」，還說「沉默的多數」選民反對政治極端的「混亂」。

這場豪賭讓法國政治大洗牌，左翼和右翼強硬派等新聯盟形成，讓一些馬克宏的盟友不知所措。

根據LCI電視頻道的法國公眾意見機構（IFOP）民調，國民聯盟6月30日將獲得33%選票，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）得票率28%，馬克宏執政的中間派則僅得18%。

但這樣的結果，意味國民聯盟不太可能在577個議席的國民議會贏得絕對多數所需的289席。