歐盟傳將對法國、義大利等七國啟動預算赤字違規程序
彭博資訊引述一位知情人士的說法報導，法國和義大利等七個歐盟國家將因去年預算赤字過多，面臨歐盟啟動違規程序。
歐盟執委會將在今天（19日）宣布相關懲戒。至於西班牙和其他三個在2023年發生預算赤字超過國內生產毛額（GDP）3%的國家，則不在名單中。
義大利和波蘭已經表示，他們預期會因為違反歐盟規定而受到懲戒，這些規定包含針對債務超過GDP的60%，以及預算赤字高於3%的國家採取措施。
歐盟各國在去年豁免於這套歐盟財政規定之外，原因是在新冠疫情和能源危機期間，獲得了支出的餘裕空間。
對於法國而言，歐盟最新的聲明無疑形同是「雪上加霜」。法國總統馬克宏上周才宣布提前國會選舉，此舉嚇壞市場並為極右翼政府打開大門，或至少會形成立場分裂的國會，導致推動經濟和財政立法窒礙難行。
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