建交50週年 中國總理李強訪問馬來西亞

中國國務院總理李強昨晚飛抵吉隆坡，開始對馬來西亞進行為期3天的正式訪問，期間將會晤馬來西亞首相安華，雙方將簽署多項協議，包括續簽一項5年期經貿合作協議。

綜合財聯社、明報等陸港媒體報導，李強昨天結束澳洲行程後，晚間轉往馬來西亞。這是李強出任總理以來首次訪問馬國。李強自13至20日先後對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。

李強在機場發表書面講話表示，中國願與馬來西亞攜手努力，以中馬建交50週年為新起點，進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，增進文明交流互鑑，不斷將中馬命運共同體建設引向深入，為地區和世界的和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。

據報導，訪問期間，李強將與安華（AnwarIbrahim）討論雙邊事務，就兩國共同關心的地區和全球問題交換意見，也會見證中馬企業及機構簽署多項合作諒解備忘錄及協議，包括數位經濟、旅遊、高等教育、農產品貿易，並將出席慶祝中馬建交50週年晚宴。

李強也將拜會馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim），以及與兩國商界領袖共進商務午宴。

李強還計劃出席在雪州鵝嘜縣舉行的東海岸鐵路計畫（ECRL）奠基儀式，該項目是「一帶一路」合作重點工程。