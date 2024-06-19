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自民黨茶壼風暴 岸田與副總裁餐敘意圖修補關係

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。路透
日本首相岸田文雄。路透

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄與副總裁麻生太郎間關係，因為政治資金規正法修法產生齟齬，岸田昨天睽違約3個月再度與麻生餐敘，意圖修補關係盼爭取支持連任總裁。

岸田跟麻生兩人關係生變，主要是因為岸田在政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法時對公明黨讓步。對於聯合執政的公明黨要求強化規範政治獻金，麻生多次向岸田表示，此舉將對年輕政治人物的政治活動造成困難，因此，研判麻生對岸田向公明黨讓步的表現感到失望。

日本TBS電視台報導，岸田與麻生昨晚餐敘進行逾兩小時，相關人士表示，岸田跟身旁人士說，「（過程中）獲得了很多建議」、「是一次有意義的會面」。

岸田因為堅持在政治資金規正法修法下修公開購買募款餐券者身分的標準等，跟麻生產生齟齬。

儘管岸田希望修復跟麻生間的關係，並著眼為了能在9月舉行的自民黨總裁選舉中順利連任，爭取麻生的支持，不過，有看法認為「一次的餐敘很難獲得麻生的原諒」，前景依舊不明朗。

全日本新聞網（ANN）報導，岸田與麻生從進入今年後，大致維持一個月餐敘一次的頻率，但3月後就沒再舉行。這段期間兩人針對修法立場的不同檯面化。

昨天這場餐敘在一間日本料理店進行約2小時30分，且只有兩人一對一用餐。

就在麻生派議員表達岸田應下台等意見的情況下，站在岸田的立場，研判昨天這場餐敘也是著眼接下來的總裁選舉，有意修補與麻生之間的關係。

岸田文雄 麻生太郎

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