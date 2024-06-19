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加強與美方國防合作 瑞典國會壓倒性通過協議

中央社／ 斯德哥爾摩18日綜合外電報導

瑞典國會議員今天通過一項與美國合作的國防協議。批評者憂心，這項協議可能導致境內部署核武，並招致美軍常駐。

法新社報導，對於今年3月結束兩個世紀的中立不結盟政策、加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典來說，這項「國防合作協議」（Defence CooperationAgreement, DCA）可說是重大的一步。

根據斯德哥爾摩與華府當局去年12月簽署的協議，美軍將可出入瑞典境內的17個軍事基地與訓練區域，也可以儲存武器、軍備和彈藥。

瑞典國會在討論近5小時後，以壓倒性多數通過這項協議，有266位議員投下贊成票、37人反對、46人缺席。

最主要的反對聲浪來自左黨（Left Party）和綠黨（Green Party），兩黨陣營主張這項協議應明白點出瑞典將不允許在境內部署核武。

最強烈反對斯德哥爾摩這一步的「瑞典和平與仲裁協會」（Swedish Peace and Arbitration Society）同樣表示，瑞典連兩屆政府在北約申請過程中都堅稱，在核武問題上，瑞典將與鄰國丹麥和挪威採取相同立場。

協會主席貝爾約（Kerstin Bergea）在投書媒體時表示，「然而，與挪威和丹麥版的國防合作協議不同的是，瑞典版並沒有條款禁止把核武帶入或放置在瑞典境內」。

除此之外，她說，2023年4月加入北約的芬蘭「有一道全國性的律法，禁止芬蘭領土出現核武，而芬蘭版國防合作協議就是以此為基礎」。

她表示，瑞典若有類似條款，將可「強化北歐區域，也有助於在俄羅斯核武方面共同緩和局勢」。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）政府則堅稱協議完全尊重瑞典主權。

國防部長楊森（Pal Jonson）堅稱：「瑞典顯然是一個主權國家，沒有其他國家可以迫使瑞典在瑞典土地上放置核武。」

他先前也曾表示，瑞典有必要加強與國際社會合作，「以捍衛我們的自由與民主」。

楊森上個月說：「透過這項國防合作協議，瑞典可以在安全局勢惡化之際，從美國那邊取得早期、快速和有效的軍事協助。」

他說：「這項協議有嚇阻之效，可以穩定局勢。這降低了戰爭爆發的風險，進而讓瑞典更加安全。」

核武 瑞典 芬蘭

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