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傳中國海警打傷菲7士兵！ 美批陸：侵略性的危險行為

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國和菲律賓船隻17日再傳於南海爆發衝突。美聯社
中國和菲律賓船隻17日再傳於南海爆發衝突。美聯社

中國和菲律賓近年來屢在南海爆發衝突，中國海警船和菲律賓補給船17日在南海仁愛暗沙附近相撞，雙方互相將責任歸咎於對方。對此，美國譴責中國的「侵略性的危險行為」，造成人身傷害並毀損菲律賓船隻。

CNN報導，中國聲稱對幾乎整個南海及多數島嶼和沙洲擁有「無可爭辯的主權」，包括馬尼拉當局在內的多國政府，也都對該地區部分島嶼、暗礁宣稱擁有主權。

美國駐馬尼拉大使卡爾森（MaryKay Carlson）在X上發文稱，美國譴責中國的「侵略性危險行為」，「造成人身傷害並且損壞菲律賓船隻」。然而，菲律賓和中國均未報告此次碰撞造成的傷亡或損害。

菲律賓總統小馬可仕數周前才警告，若有菲律賓公民在南海因他國行為喪生，對菲律賓來說會是「非常接近戰爭」的行為。

小馬可仕尋求與美國建立更緊密的關係，美國也一再重申對《1951年美菲共同防禦條約》的「堅定承諾」，該條約規定，若任何一方受到第三方攻擊，雙方將互相協助防禦。

中菲17日的衝突是兩國一系列對抗中的最新一起，雙方官方都未公布詳細人員傷害和船隻設備損害的細節，但根據菲律賓媒體體GMA Integrated News引述可靠消息人士指出，中國對菲國人員採取的「侵略行動」，導致菲國7名士兵受傷，其中1人斷指，武器也被中方奪走。

中國海警局17日表示，一艘菲律賓補給船「無視中方一再嚴正警告」，以「不專業的方式」，「危險接近、蓄意碰撞」中方「正常航行的」船隻，稱菲律賓對此應負全面責任。

但菲律賓軍方否認此一指控，稱其陳述「欺騙性和誤導性」，並反控中國船隻進行「危險演習」，包括「撞擊和拖曳」菲律賓船隻。

這一系列對抗引發西方觀察家的擔憂，若中國作為全球大國，對菲律賓採取更強硬的行動，恐怕會擴大演變成國際事件。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，「美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國升級和不負責任的行為。」

美國 菲律賓 馬尼拉

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