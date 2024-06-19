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以色列國防軍批准進攻黎巴嫩 外長揚言即將與真主黨全面開戰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列外交部長卡茲透露即將決定對真主黨發動戰爭，國防軍18日稍晚已經批准對黎巴嫩的進攻計畫。圖為卡茲17日出席匈牙利聯合記者會。歐新社
以色列外交部長卡茲透露即將決定對真主黨發動戰爭，國防軍18日稍晚已經批准對黎巴嫩的進攻計畫。圖為卡茲17日出席匈牙利聯合記者會。歐新社

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）透露即將決定是否對黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）發動戰爭，國防軍北部指揮官18日稍晚已經批准對黎巴嫩的進攻計畫，回應真主黨早前公布偵察無人機飛越第三大城海法（Haifa）影片

伊朗扶植的真主黨日前公布一段9分鐘偵察無人機影片，畫面可見無人機飛越多處以色列地點，包括重要的北部大城海法，當地有許多港口與機場，被視為展開攻擊的威脅。

對此以色列外長卡茲在社群平台X表示，「以色列即將決定改變針對真主黨和黎巴嫩的遊戲規則」，他還補充，「一旦全面開戰，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將遭遇嚴重打擊。」

除此之外，國防軍高層宣布已經批准針對黎巴嫩的進攻計畫，「對黎巴嫩發動進攻的作戰計畫已經獲得批准和確認，並且決定繼續加強部隊的備戰狀態」。

上周以色列擊斃一名真主黨高階指揮官後，以色列北部遭遇真主黨至今最猛烈的襲擊。

以色列 影片 黎巴嫩

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