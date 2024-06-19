快訊

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

熱死人了！聖城麥加氣溫飆51.8度 逾550名朝聖客被熱死、2000多人須治療

阿根廷海軍太陽能板誤植智利國土 再添邊界爭議

中央社／ 布宜諾斯艾利斯18日專電

智利總統柏瑞克17日要求阿根廷盡速拆除安裝在智利境內的太陽能電池板，阿根廷承認人為錯誤搭建，將安排拆遷。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）於法國訪歐行程中，接受媒體採訪時表示，智利政府發現阿根廷火地島地區軍事基地在智利境內安裝了太陽能電池板，這一事件引起智利政治和外交領域不安。

柏瑞克非常明確地表示，國界不可以模棱兩可，這是國家之間尊重的基本原則，因此阿根廷必須儘快拆除這些太陽能電池板，否則智利將自行處理。柏瑞克也強調，與阿根廷目前保持良好又謹慎的雙邊關係。

阿根廷外交部已為在智利領土上安裝軍事基地使用的太陽能板而道歉，阿根廷方面歸咎此爭議為施工團隊的錯誤及未使用全球定位系統技術確認位置造成，並承諾在氣候狀況允許下盡快拆遷。

引起爭議的太陽能板設施4月搭建於南美洲火地島的聖埃斯皮里圖海角（Cabo del Espíritu Santo）的軍事監哨站，用於維護海上交通監視和海軍控制站的設施。

聖埃斯皮里圖海角根據1881年7月23日阿根廷和智利簽定的邊界條約規定，從南緯52度40分和西經68度34分 向南延伸，直到比格爾海峽（Beagle Channel），以西為智利，以東為阿根廷。

阿根廷和智利兩國之間的邊界長約5150公里，由安第斯山脈、河流和湖泊等自然界限組成，在邊界問題上存在多處爭議，主要涉及領土、水資源、海事權利等，例如2018年智利宣布將南極領土面積擴大，阿根廷表示強烈抗議，2021年阿根廷和智利在德瑞克海峽劃界問題上再次發生爭執。

智利和阿根廷在1970年代對比格爾海峽海峽的3個島嶼主權爭議差點引發戰爭，已故天主教教宗若望保祿二世緊急調解，避免兩國爆發戰爭。

戰爭 智利 阿根廷

延伸閱讀

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

藥華藥抗PV新藥BESREMi 向阿根廷申請上市許可

續簽兩國貨幣互換協議 阿根廷總統米雷伊將出訪中國

連續1週早餐吃燕麥 會發生什麼變化？營養師揭「8優點」：是超級食物

相關新聞

普亭到北韓了！金正恩親赴機場迎接 兩人熱情擁抱、親暱交談

俄羅斯總統普亭19日凌晨抵達北韓，進行睽違24年來的首次訪問。根據朝中社刊登的照片顯示，北韓領導人金正恩在平壤機場迎接普...

英國保守黨的激情苦果：失控的好鬥派與撙節政策

在僅僅3年之前，保守黨民調明明還一度領先工黨2成，但此刻支持度卻已倒輸2成，且這樣的差距已維持超過一年，絕大多數評論人都認為7月4日的選舉大勢已定，且保守黨席次極可能創下普選以來黨史新低。表面上，執政14年的保守黨是在強森（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）兩任首相相繼「自爆」後，才由雲端墜落谷底。但民調本該有起有落，接任的首相蘇納克（Rishi Sunak）一年半來也已數度嘗試重振旗鼓，為何民調卻持續低迷？

傳中國海警打傷菲7士兵！ 美批陸：侵略性的危險行為

中國和菲律賓近年來屢在南海爆發衝突，中國海警船和菲律賓補給船17日在南海仁愛暗沙附近相撞，雙方互相將責任歸咎於對方。對此...

普亭訪北韓 將簽新戰略夥伴關係

俄羅斯總統普亭十八日晚間啟程赴北韓國是訪問，重要行程預定十九日登場。北韓官媒朝中社十八日刊出普亭投書，文中他讚許北韓堅定...

「走線」偷渡美國人數暴增 厄瓜多暫停中國免簽待遇

位於南美洲的厄瓜多18日宣布7月1日起暫停與中國簽署的一項面向中國公民的免簽證協議，原因是非法移民數量「令人擔憂」地增加...

拆除古日本建築玩魔法 美國CEO在鎌倉山上重建大宅

美國籍的顧問公司執行長海伍德（Brian Heywood），在1980年代到日本傳教，當時他就對日本的寺廟、民宅和庭園一見鍾情，現在他事業有成，選在鎌倉市的山上建了超大的日式山宅。他將他在日本各地搜尋到的兩間有200年歷史的農舍、一間400年的民家和一座150年的佛寺拆除後移到山上重建，不但保存了那些古建築，還加入現代元素，例如適合美國屋主的挑高天花板和較大的門。海伍德為何要重建日本古宅？重建後的古宅展現什麼風貌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。