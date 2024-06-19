阿根廷海軍太陽能板誤植智利國土 再添邊界爭議

智利總統柏瑞克17日要求阿根廷盡速拆除安裝在智利境內的太陽能電池板，阿根廷承認人為錯誤搭建，將安排拆遷。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）於法國訪歐行程中，接受媒體採訪時表示，智利政府發現阿根廷火地島地區軍事基地在智利境內安裝了太陽能電池板，這一事件引起智利政治和外交領域不安。

柏瑞克非常明確地表示，國界不可以模棱兩可，這是國家之間尊重的基本原則，因此阿根廷必須儘快拆除這些太陽能電池板，否則智利將自行處理。柏瑞克也強調，與阿根廷目前保持良好又謹慎的雙邊關係。

阿根廷外交部已為在智利領土上安裝軍事基地使用的太陽能板而道歉，阿根廷方面歸咎此爭議為施工團隊的錯誤及未使用全球定位系統技術確認位置造成，並承諾在氣候狀況允許下盡快拆遷。

引起爭議的太陽能板設施4月搭建於南美洲火地島的聖埃斯皮里圖海角（Cabo del Espíritu Santo）的軍事監哨站，用於維護海上交通監視和海軍控制站的設施。

聖埃斯皮里圖海角根據1881年7月23日阿根廷和智利簽定的邊界條約規定，從南緯52度40分和西經68度34分 向南延伸，直到比格爾海峽（Beagle Channel），以西為智利，以東為阿根廷。

阿根廷和智利兩國之間的邊界長約5150公里，由安第斯山脈、河流和湖泊等自然界限組成，在邊界問題上存在多處爭議，主要涉及領土、水資源、海事權利等，例如2018年智利宣布將南極領土面積擴大，阿根廷表示強烈抗議，2021年阿根廷和智利在德瑞克海峽劃界問題上再次發生爭執。

智利和阿根廷在1970年代對比格爾海峽海峽的3個島嶼主權爭議差點引發戰爭，已故天主教教宗若望保祿二世緊急調解，避免兩國爆發戰爭。