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「走線」偷渡美國人數暴增 厄瓜多暫停中國免簽待遇

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為今年5月13日，一群「走線」至美國的中國和厄瓜多民眾在成功跨越美墨邊境後，主動自首尋求庇護。（路透）
圖為今年5月13日，一群「走線」至美國的中國和厄瓜多民眾在成功跨越美墨邊境後，主動自首尋求庇護。（路透）

位於南美洲的厄瓜多18日宣布7月1日起暫停與中國簽署的一項面向中國公民的免簽證協議，原因是非法移民數量「令人擔憂」地增加。大陸外交部發言人林劍周二在例行記者會上被問及此事時並未否認，他強調，中國執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。

中厄互免簽證協定自2016年8月生效。厄瓜多位於南美洲西北部，西臨太平洋，北面與哥倫比亞相鄰。外媒過去就曾多次報導，不少大陸民眾利用這項免簽政策來到厄瓜多後，再以各種方式穿越中美洲，非法入境美國，這就是俗稱的「走線」。

在去年防疫解封後，就有大批中國公民「走線」赴美。厄瓜多甚至出現為「走線」提供接機、住宿、行程規劃等一條龍服務的地下產業。

美國之音指出，自2023年以來，中國人是抵達美國的移民人數最多的國家之一。美國邊境官員去年在南部邊境就逮捕了超過3.7萬名中國公民，是前一年的10倍。

今年前三個月，美國每月逮捕的非法入境中國公民人數有所下降，但4月逮捕人數又上升至3,282人。

今年3月底，墨西哥西南瓦哈卡州（Oaxaca）海灘上發現了八名中國公民遺體。BBC中文報導，墨西哥檢方表示，他們搭乘的船隻在翻覆後沉沒。遺體是在偷渡的熱門路線上被發現，這些中國公民試圖前往美國。

美國之音指出，厄瓜多是美洲僅有的兩個對中國公民提供免簽入境的大陸國家之一，已成為中國移民的熱門起點，另一個提供免簽的國家是蘇利南。

總部位於華盛頓的智庫尼斯卡寧中心（Niskanen Center）援引厄瓜多政府的官方數據稱，2023年中國公民進入厄瓜多為4萬8,381次，但僅離開的僅2萬4,240次。尼斯卡寧表示，2萬4,141的差距是所有國家中最大的。

在周二例行記者會上，彭博社記者提問：7月1日起，中國公民就不能免簽進入厄瓜多。顯然，數以萬計的中國移民從厄瓜多出發前往美國。外交部對此有何評論？

除前述回應外，林劍還表示，中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動。近年來，中國執法部門重拳整治妨害國（邊）境管理違法犯罪，對各種偷渡組織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效。

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