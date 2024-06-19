普亭到北韓了！金正恩親赴機場迎接 兩人熱情擁抱、親暱交談
俄羅斯總統普亭19日凌晨抵達北韓，進行睽違24年來的首次訪問。根據朝中社刊登的照片顯示，北韓領導人金正恩在平壤機場迎接普亭，兩人互相擁抱致意，並熱烈交談了幾分鐘，隨後共同乘車前往錦繡山國賓館。
朝中社報導指，金正恩一路上與普亭交流了許多「壓抑內心許久」的想法，並敞開心扉討論要如何更加堅定發展北韓與俄羅斯之間的關係。
BBC報導，兩人上次會晤是去年9月，地點在俄羅斯的東方航太發射場，也是普亭2000年來首次訪問北韓。
報導指出，預計在金日成廣場會舉行閱兵儀式，普亭將觀賞一場音樂會，並參觀平壤唯一的東正教教堂。
在抵達北韓前，普亭稱讚金正恩堅定支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。在北韓官方媒體發表的信中，普亭承諾與平壤建立不受西方控制的貿易與安全體系。
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