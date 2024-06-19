本月第2起 北韓再越分界線

朝鮮半島緊張局勢升溫，數十名北韓軍人十八日再度跨越軍事分界線，遭南韓軍方鳴槍警告驅離，是本月第二起類似事件。南韓軍方並稱，北韓軍近來在兩韓邊界非軍事區附近埋設地雷時，發生多起爆炸，造成多人死傷，但北韓仍持續作業。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）十八日表示，當天上午八時卅分左右，在中部戰線非軍事區內，正在作業的約卅名北韓軍人一度越過軍事分界線，南韓守軍喊話警告並鳴槍示警後，北韓軍隨即往北方撤退。

聯參認為，北韓軍遭鳴槍示警後隨即退回，可見他們只是不慎越界。本月九日北韓軍在中部戰線非軍事區也有數十人一度越界，經南韓軍鳴槍後撤退。

這些越界事件，可能與北韓在非軍事區內頻繁作業有關。聯參說，北韓從今年四月左右開始，在前線地區多處投入兵力，進行埋設地雷、維修戰術道路等作業。非軍事區內目前草木旺盛，分界標識不易識別。

聯參說，北韓軍埋設地雷時，發生多起地雷爆炸事故，導致多人傷亡，但北韓繼續作業。

聯參表示，北韓四月起在非軍事區以北兩公里處的北方界線等十幾處地點埋雷，還修建疑似反戰車屏障等障礙物，以加強警戒。北韓每處最多投入數百官兵，每天派員達數千人，規模罕見。南韓研判，北韓此舉或在加強阻斷北韓軍民越境南下投奔南韓的道路。

南韓軍方預測，未來北韓將綜合考慮天氣條件、勞動力、物資供需條件，逐步擴大非軍事區內的工作區域。

長二四八公里、寬四公里的兩韓非軍事區和附近區域，估計埋設了二百萬枚地雷，兩側都有鐵絲網、戰車陷阱和軍隊把守。