規格升級 中韓重啟外交安全對話

中韓外交安全對話昨在首爾舉行，雙方就雙邊關係、朝鮮問題等交換意見。這是中韓時隔九年重啟外交安全對話，也是首次舉行副部級「二加二」對話。時逢俄羅斯總統普亭訪問北韓，而中共中聯部長劉建超也正出訪俄，中俄朝韓四方關係引國際關注。

韓聯社報導，此輪中韓外交安全對話由大陸副外長孫衛東與南韓外交部第一次官金烘均分別擔任雙方首席代表，中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群及南韓國防部國際政策官李承範也加入對話。孫衛東在會議前還會見了南韓外交部長趙兌烈。

報導指，雙方會上就雙邊關係、朝鮮半島問題、地區及國際局勢等彼此關切議題交換意見。雙方就普亭訪問北韓進行何種討論也備受關注。韓方可能在會上再次敦促中方在北韓問題上發揮建設性作用，並強調韓中為穩控朝鮮半島局勢保持溝通的必要性。

此外，雙方還可能就脫北者團體空飄反北韓傳單、北韓空投垃圾氣球、韓方中止兩韓「九一九軍事協議」所有條款效力等近期的半島緊張局勢闡明各自立場。

中韓海域劃界談判工作組第十二輪會談昨天也在南韓濟州島舉行，雙方分別由大陸外交部東黃海事務代表郭燕、南韓外交部國際法律局局長黃俊植率團與會。雙方在會上就海域劃界有關問題交換意見，並商定今後為保持會談動力繼續努力。

中韓最早於二○○二年啟動外交安全對話磋商機制，曾先後舉行五次對話，後因南韓部署薩德系統導致兩國關係緊張，對話停擺。最近一次於二○一五年舉行的對話以司局級規格進行，此次升格為副部長級。

此次中韓外交安全對話與普亭訪問北韓同時，而劉建超目前也在俄羅斯訪問，據中共中聯部官網消息，劉建超十七日在俄國會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時稱，在習近平和普亭戰略引領下，中俄關係持續高水準運作，中俄已成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

梅德韋傑夫稱，俄方視中方為優先合作夥伴，俄中關係目前處於歷史最佳時期。俄方願加強雙方高層交往，推動兩國關係發展。