聽新聞
test
0:00 / 0:00

規格升級 中韓重啟外交安全對話

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中韓外交安全對話昨在首爾舉行，雙方就雙邊關係、朝鮮問題等交換意見。這是中韓時隔九年重啟外交安全對話，也是首次舉行副部級「二加二」對話。時逢俄羅斯總統普亭訪問北韓，而中共中聯部長劉建超也正出訪俄，中俄朝韓四方關係引國際關注。

韓聯社報導，此輪中韓外交安全對話由大陸副外長孫衛東與南韓外交部第一次官金烘均分別擔任雙方首席代表，中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群及南韓國防部國際政策官李承範也加入對話。孫衛東在會議前還會見了南韓外交部長趙兌烈。

報導指，雙方會上就雙邊關係、朝鮮半島問題、地區及國際局勢等彼此關切議題交換意見。雙方就普亭訪問北韓進行何種討論也備受關注。韓方可能在會上再次敦促中方在北韓問題上發揮建設性作用，並強調韓中為穩控朝鮮半島局勢保持溝通的必要性。

此外，雙方還可能就脫北者團體空飄反北韓傳單、北韓空投垃圾氣球、韓方中止兩韓「九一九軍事協議」所有條款效力等近期的半島緊張局勢闡明各自立場。

中韓海域劃界談判工作組第十二輪會談昨天也在南韓濟州島舉行，雙方分別由大陸外交部東黃海事務代表郭燕、南韓外交部國際法律局局長黃俊植率團與會。雙方在會上就海域劃界有關問題交換意見，並商定今後為保持會談動力繼續努力。

中韓最早於二○○二年啟動外交安全對話磋商機制，曾先後舉行五次對話，後因南韓部署薩德系統導致兩國關係緊張，對話停擺。最近一次於二○一五年舉行的對話以司局級規格進行，此次升格為副部長級。

此次中韓外交安全對話與普亭訪問北韓同時，而劉建超目前也在俄羅斯訪問，據中共中聯部官網消息，劉建超十七日在俄國會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫時稱，在習近平和普亭戰略引領下，中俄關係持續高水準運作，中俄已成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

梅德韋傑夫稱，俄方視中方為優先合作夥伴，俄中關係目前處於歷史最佳時期。俄方願加強雙方高層交往，推動兩國關係發展。

北韓 南韓 外交部

延伸閱讀

普亭將訪北韓 俄朝關係雙向奔赴…大陸會「吃醋」嗎？

為何金正恩如此熱切歡迎普亭來訪？

中韓外交與安全對話 9年來首次登場

睽違24年普亭訪朝 北韓會派兵援俄？

相關新聞

普亭訪北韓 將簽新戰略夥伴關係

俄羅斯總統普亭十八日晚間啟程赴北韓國是訪問，重要行程預定十九日登場。北韓官媒朝中社十八日刊出普亭投書，文中他讚許北韓堅定...

本月第2起 北韓再越分界線

朝鮮半島緊張局勢升溫，數十名北韓軍人十八日再度跨越軍事分界線，遭南韓軍方鳴槍警告驅離，是本月第二起類似事件。南韓軍方並稱...

中俄朝各有盤算 結盟難

俄羅斯總統普亭十八日起訪北韓，雙方可能締結戰略夥伴關係條約。華府近年憂心俄國、北韓和中國大陸形成三國軸心，企圖壓倒美軍、...

規格升級 中韓重啟外交安全對話

中韓外交安全對話昨在首爾舉行，雙方就雙邊關係、朝鮮問題等交換意見。這是中韓時隔九年重啟外交安全對話，也是首次舉行副部級「...

美國國會議員代表團訪問達蘭薩拉

周二（6月18日），美國國會議員代表團抵達印度，準備會見西藏精神領袖達賴喇嘛。代表團負責人表示，拜登總統將很快簽署《促進解決西藏-中國爭端法案》。

普亭訪北韓 北韓專家：可能尋求平壤擴大參與金磚集團

俄羅斯總統普亭赴北韓國是訪問，還帶上防長貝洛索夫、外長拉夫洛夫和俄國太空機構主管。英國廣播公司（BBC）分析，這個陣容可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。