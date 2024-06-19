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普亭訪北韓 將簽新戰略夥伴關係

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領導人金正恩（左）去年9月在俄國遠東地區會晤。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領導人金正恩（左）去年9月在俄國遠東地區會晤。（美聯社）

俄羅斯總統普亭十八日晚間啟程赴北韓國是訪問，重要行程預定十九日登場。北韓官媒朝中社十八日刊出普亭投書，文中他讚許北韓堅定支持俄軍對烏克蘭作戰。普亭幕僚透露，普亭此行將和北韓締結新的戰略夥伴關係。白宮十七日稱俄國和北韓關係深化恐衝擊朝鮮半島、烏克蘭安全，基輔則敦促盟邦追加援烏。

普亭寫道，十分感謝北韓支持俄方對烏發動的「特別軍事行動」，雙方正積極發展多方面夥伴關係，例如莫斯科和平壤一直在聯合國保持共同路線和立場。他並說，此行可望使雙邊合作更上層樓，有助兩國發展互利平等合作。

普亭並讚揚北韓儘管面對美國數十年來經濟施壓、挑釁、恐嚇和軍事威脅，依然有效捍衛自身利益。他還聲稱，雙方會發展不受西方控制的貿易和付款系統，共同抵制針對兩國的不當制裁。

普亭幕僚鄂夏柯夫十七日透露，普亭此行有重要議程，兩國計畫簽新戰略夥伴關係，但稱該協議不具挑釁性也不針對其他國家，而是為了確保東北亞穩定。他說，新協議將取代雙邊在一九六一年、二○○○年和二○○一年所簽的文件。

鄂夏柯夫並說，雙方將有各種形式會談，包括和北韓領導人金正恩舉行非正式的「普金會」，討論最重要及最敏感的問題，涉及經濟、能源、交通、農業乃至安全等。俄國官媒日前報導，鄂夏柯夫說雙方仍在協調，以形成簽署協議的最終決定。

白宮國安會發言人柯比十七日說，俄國和北韓深化關係，將影響烏克蘭人民，美方得知北韓彈道飛彈仍用於攻擊烏國，另外俄國與北韓若干互惠關係恐影響朝鮮半島安全。

烏克蘭外長庫列巴則呼籲國際社會提供基輔更多武器，對抗普亭和金正恩的「孤獨兄弟情」。

首爾國民大學教授、北韓專家蘭科夫說，普亭此行最大目的就是購買北韓彈藥攻打烏克蘭。蘭科夫說，北韓有俄國需要的彈藥，而且願意出售。

美國前國安官員、華府智庫戰略暨國際研究中心專家車維德十七日說，這次普金會展現美國自韓戰以來最重大國安威脅，俄國和北韓歷史深厚的關係因俄烏戰爭再度活絡，不利歐、亞甚至美國本土安全，美方應和各地夥伴強化對平壤經濟外交施壓，並敦促中國大陸有所行動。

普亭結束暌違廿四年的北韓訪問後，十九日會應越共中央總書記阮富仲邀請，赴越國是訪問。

北韓 普亭 烏克蘭

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