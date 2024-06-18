普亭訪北韓 北韓專家：可能尋求平壤擴大參與金磚集團

俄羅斯總統普亭赴北韓國是訪問，還帶上防長貝洛索夫、外長拉夫洛夫和俄國太空機構主管。英國廣播公司（BBC）分析，這個陣容可能透露此行議程線索。除普亭幕僚鄂夏柯夫日前稱兩國可能締結安全夥伴協定，有專家認為普亭或許會藉機尋求北韓進一步參與金磚國家集團（BRICS）。

BBC引述北韓領袖觀察組織創辦人麥登指出，俄國今年擔任金磚集團輪值主席，不排除會企圖讓平壤擴大參與該聯盟。卡內基國際和平基金會資深研究員潘達則說，這次俄國、北韓雙方會面，展示其戰略夥伴關係深化，北韓領導人金正恩將亟欲讓俄方同意新形式合作，包括在數個技術領域。

普亭訪北韓時逢15日至16日在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會剛落幕。該會議雖有美國等約90國參與，但俄國未受邀，中國大陸婉拒邀請，印度、南非、沙烏地阿拉伯等國則並未簽署將俄烏戰禍歸咎於莫斯科的會議公報。

英國倫敦國王學院俄羅斯政治專家葛林說，這顯示眾人還不確定局勢走向，不知西方未來對烏援助的穩定程度。他向BBC說，這對普亭而言就已足夠，普亭在論述上的目標並不需要世界各國都對他的說詞埋單。