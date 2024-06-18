瑞典國會表決國防合作協議 攸關美軍與核武部署

瑞典國會議員今天將表決頗具爭議的美國與瑞典國防合作協議。批評者擔憂，這項協議恐導致核武部署在瑞典，美軍也可能永久駐紮當地的軍事基地。

法新社報導，對於今年3月加入北大西洋公約組織（NATO），並終止長達2個世紀中立不結盟政策的瑞典而言，敲定「國防合作協議」（Defence CooperationAgreement, DCA）可謂相當重大的決策。

據華府與斯德哥爾摩去年12月簽署的這項協議，美軍將可駐紮瑞典境內的17個軍事與訓練基地，並得以在當地儲存武器、軍備和彈藥。

反對者主張，兩國間的國防合作協議應載明這個位於斯堪地那維亞半島（Scandinavia）的北歐國家不同意在境內部署核武。

在野的綠黨（Green Party）共同主席海爾登（DanielHellden）警告：「我們將成為核武的（攻擊）目標，因為我們將有17個可供美軍儲存武器的基地。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）領導的中間偏右少數政府則堅稱協議完全尊重瑞典主權。極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）也力挺克里斯特森。

擁有349席的瑞典國會將在當地時間今天下午5時15分之後表決是否核准這項協議。

而先前反對瑞典加入北約的綠黨和左派黨（LeftParty）在國會共擁有42席，單靠他們的力量難以阻擋協議過關。