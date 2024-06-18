菲媒：中國海警打傷7名菲國士兵、強奪武器 1人斷指

菲律賓媒體引述可靠消息人士說法指，中國海警昨天對在南海仁愛暗沙執行補給任務的菲國人員採取「侵略行動」，導致7名士兵受傷，其中1人斷指，他們的武器也被奪走。

菲律賓媒體GMA Integrated News報導，該名消息人士指出，這些菲國士兵在與中方人員互毆時受傷。此外，中方還從菲國士兵手中奪走8支高威力槍械，並刺破他們的剛性充氣船（RHIB）。

另一名消息人士告訴GMA Integrated News，中方「劫持」4艘菲國剛性充氣船，但在談判後已放回這些船隻。

菲國當局今天表示，中國海警昨天在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱愛尤銀礁，AyunginShoal）附近猛撞一艘菲國船隻，導致一名菲國海軍人員身受重傷。

菲國軍方發布聲明指出，菲國海軍人員昨天輪流執勤並執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務期間，遭中國海警局蓄意高速猛撞，導致1名海軍人員受到重傷。