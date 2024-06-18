為何金正恩如此熱切歡迎普亭來訪？

當普亭開始對朝鮮進行訪問時，莫斯科和平壤都希望他與金正恩的會談能加強兩國關系，因為兩國都知道自己被世界大部分地區排斥。

兩人的會談將促成一系列經濟和軍事合作。分析人士警告說，其中一些協議——特別是關於武器和先進導彈及衛星技術的交易——可能會被嚴格保密。

然而，除了這些協議，雙方都同樣渴望展示政治領袖的姿態。金正恩迫切希望提升自己作為重要世界領導人的資歷。衛星圖像顯示平壤為普亭的到訪進行了奢華的準備工作。

普亭則希望證明俄羅斯仍有朋友和盟友，儘管聯合國對他實施了制裁，國際刑事法院也因俄羅斯軍隊涉嫌在烏克蘭綁架兒童而對他發出了國際逮捕令，但他仍可以自由地出國旅行。

金正恩能接待普亭本身就是一場勝利

「願意歡迎普亭的國家名單比以往任何時候都短，但對金正恩來說，這次訪問是一次勝利。」首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說，「這次峰會不僅提升了朝鮮在反對美國主導的國際秩序國家中的地位，還幫助鞏固了金正恩的國內合法性。」

「莫斯科和平壤可能會繼續否認違反國際法，但顯然已經從隱藏他們的非法活動轉向炫耀他們的合作。」他對德國之聲說。

「普亭的訪問部分是為了感謝朝鮮作為『專制政權的武庫』支持他非法入侵烏克蘭。」李雷夫補充說，「在金正恩為前兩次峰會訪問俄羅斯之後，這次回訪在政治上很重要，因為它使平壤的宣傳能夠將金正恩描繪成世界領導人。」

在抵達平壤之前，普亭已宣布建立新的尚未具體說明的貿易和國際支付系統。由於烏克蘭戰爭的制裁，俄羅斯實際上已被排除在西方主導的國際合作體系之外。朝鮮同樣因其核武器和導彈計劃而無法獲得銀行和其他貿易機制。

在周二早上朝鮮《勞動新聞》發表的一篇文章中，普亭表示兩國關係「基於平等、相互尊重和信任的原則」。

他還對朝鮮在烏克蘭「特別軍事行動」中的支持表示感謝，並表示美國正在「竭盡全力將所謂的『基於規則的秩序』強加於世界，這實際上不過是基於『雙重標準』的全球新殖民主義獨裁統治」。

朝鮮官媒盛贊普亭「傑出政治家」

《勞動新聞》的社論稱贊普亭是「一位傑出的政治家」，他用「精湛的技能和堅強的意志」加強了俄羅斯的國家力量。

東京國士館大學俄羅斯裔國際關系學教授津貝格（Yakov Zinberg）認為普亭對平壤的訪問具有「威脅性」。

「這是對美韓日安全聯盟的蓄意威脅，旨在傳遞他不僅在歐洲對北約強硬，而且在遠東也同樣強硬的信息。」津貝格說。

津伯格預測，除了分析人士認為已經運往烏克蘭前線的數百萬發炮彈外，金正恩還將承諾向俄羅斯提供更多武器。作為回報，普亭將繼續為朝鮮的核、導彈和太空項目提供技術支持。

俄羅斯和朝鮮都否認轉移彈藥和在衛星及軍事技術上的任何非法合作。

韓國公州國立大學國際研究副教授林恩靜（Lim Eun-jung）補充說，金正恩在俄羅斯入侵烏克蘭之初就做出了支持俄羅斯的「戰略選擇」，部分原因是減少其在世界舞台上對中國政治支持的依賴。

「去年9月，金正恩訪問了俄羅斯遠東的東方航天發射場，似乎他能夠獲得更多的俄羅斯先進技術。」她對德國之聲說，「我預計他將在此次會晤中再次尋求同樣的支持，但他也可能要求普亭給予明確的軍事承諾。如果他得到書面保證，那麼朝鮮將處於非常有利的位置。」

俄羅斯用自然資源交換朝鮮勞工

普亭還可能同意提供朝鮮經濟亟需的自然資源，包括石油和天然氣。同時，預計金正恩將同意向俄羅斯派遣更多勞工，以彌補俄羅斯因軍事征募導致的勞動力短缺。

林恩靜表示，金正恩無疑從這筆交易中獲益最大，並指出金正恩在中國的朋友可能對朝鮮向莫斯科靠攏表示反對。

「這在首爾、東京和華盛頓是一個重大關切，而在北京也是如此。」她說。

但是李雷夫認為，在這個實際上是權宜之計的聯盟的表面之下，很可能存在著裂痕。

「這些國家的聯盟對全球商業與和平構成威脅。」他說，「然而，這些國家並沒有共享持久的聯盟體制和價值觀；他們只是因為抵制執行國際法和國際准則而狼狽為奸。」

「除了富裕的民主國家之外，許多其他國家的政府也對基於規則的貿易和外交有持久的興趣。」伊斯利總結道，「他們應緊急執行制裁，以幫助確保普亭-金正恩的國際關係願景落空。」

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