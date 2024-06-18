東京都知事小池百合子拚連任 連線蔣萬安談少子化

日本東京都知事小池百合子今天發表政見，提出「東京大改革3.0」，大打育兒牌。她下午打鐵趁熱，與台北市長蔣萬安、泰國曼谷市長查察舉行3市長視訊會議，討論少子化對策。

東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票。小池已擔任2屆、共8年的知事，並爭取連任。為了進一步推動政策，小池標榜「成為更好的東京大改革3.0」，考慮到東京最新公布生育率再度下滑，她提出一系列育兒補貼政策。

小池和最大競爭對手、56歲的台裔參議員蓮舫都選在今天發表政見。小池在政見發布會表示，「目標是打造育兒、教育都不用花錢的東京」。她提出競選承諾，包括減輕育兒家庭的房租負擔，以及提供無痛分娩補助。

小池今天下午與蔣萬安、查察（ChadchartSittipunt）視訊連線，分享少子化政策。

小池表示，根據厚生勞動省近期公布2023年人口動態統計概略數字，日本與東京雙雙創下歷史新低。全國衡量婦女一生生育子女總數的「總和生育率」降至1.20，東京都更是只有0.99，跌破1，顯見少子化是當前重要課題，政府必須從多方面下手，避免生育率持續滑落。

小池說，為了讓希望養育子女的家庭減輕負擔，東京都政府在各階段提供幫助，從結婚、懷孕生產都有支援政策。她特別介紹3項倡議，首先是育兒支援金「018支援」，對東京都內居住的18歲以下孩子，每人每月給予5000日圓（約新台幣1025元）支援金，對家庭收入不設限。

她表示，第2項政策是支援凍卵，對象為18歲至39歲女性。這項政策去年推出後收到廣大迴響，因此今年度起把補助對象從200名擴大10倍至2000名，並支援讓女性員工休假凍卵的企業。

小池說，第3項政策則是支援「育業（育嬰假）」，對願意給予員工育嬰假、打造優良育業職場環境的企業，政府會給獎勵金。實施這項政策後，東京男性申請育嬰假的比率大幅上升，從2015年的4.5%，躍進至2023年的38.9%。

她指出，少子化問題有許多背後因素，她期待與台北、曼谷市政府在懷孕、生產育兒，甚至無痛分娩等政策上交換意見。

查察說，泰國過去有人口爆炸問題，後來在1977年提出計劃生育政策，打出「孩子愈多，財富愈少」的口號，導致生育率愈來愈低。到2021年，泰國死亡率首次超過出生率。曼谷是個有許多外來人口的城市，從數字上來看，人口持續成長，但政府目標是讓曼谷成為一個宜居城市，讓民眾更願意生孩子，也從提供更多育兒機構、12年免費教育等方面著手。

蔣萬安說，台北市政府也在鼓勵結婚、減輕育兒負擔等各方面提供幫助，像是舉辦聯誼活動等，並從去年開始試辦醫療性凍卵，對象為40歲以下、罹癌需治療而影響生育功能的女性。

他表示，台北市去年調高生育獎勵金至第一胎4萬元，並對設籍北市且育有0至12歲子女的家庭提供每育有一名子女折減1000元房租，每月最多3000元補助，以減輕房租負擔。台北市去年還推出「好孕專車」，與計程車隊合作，設籍北市懷孕婦女，產前至產後6個月，享有8000元乘車優惠。

蔣萬安列舉北市府的諸多優惠政策，讓小池、查察聽了頻頻點頭，似乎頗有收穫。