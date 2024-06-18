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中國海警南海猛撞菲律賓船隻 釀菲國海軍1人重傷

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲國海軍人員昨天輪流執勤並執行登陸艦「馬德雷山號」（圖）補給任務期間，遭中國海警局蓄意高速猛撞，導致一名海軍人員受到重傷。 美聯社
菲國海軍人員昨天輪流執勤並執行登陸艦「馬德雷山號」（圖）補給任務期間，遭中國海警局蓄意高速猛撞，導致一名海軍人員受到重傷。 美聯社

菲律賓當局今天表示，中國海警昨天在南海仁愛暗沙（Second ThomasShoal）附近猛撞一艘菲國船隻，導致一名菲國海軍人員身受重傷。

法新社報導，菲律賓軍方今天發布聲明指出，菲國海軍人員昨天輪流執勤並執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務期間，遭中國海警局蓄意高速猛撞，導致一名海軍人員受到重傷。

針對菲國與中國船隻昨天在南沙群島仁愛暗沙海域爆發衝突，菲國政府指控中國船隻衝撞並破壞菲國船隻。美國、日本和法國也對中方行為表達譴責。

菲國西菲律賓海國家特遣部隊（NTF-WPS）透過聲明表示：「中國人民解放軍海軍、中國海警局和中國海上民兵船隻從事危險行為，包括衝撞與拖曳。」

「他們的行徑對我方人員的生命構成威脅，也損及我國船隻。」

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