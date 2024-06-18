歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

歐洲聯盟（EU）領袖今天的峰會未能就歐盟領導3巨頭人選做出最後決定，因此推遲至本月底峰會宣布。但現任歐盟執行委員會主席范德賴恩將繼續連任的態勢則大致底定。

法新社報導，歐洲議會本月初舉行選舉，極右派席次增，引發法國政壇動盪，總統馬克宏（EmmanuelMacron）宣布提前舉行國會選舉。目前外界焦點放在歐盟領導3巨頭人選，著眼於地理和政治平衡的協商。歐盟領袖將於27至28日在布魯塞爾召開峰會。

多名領袖透露目前形成的共識是歐盟執委會（European Commission）主席由范德賴恩（Ursula vonder Leyen）連任，歐盟理事會（European Council）主席由前葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）接任，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則接下波瑞爾（Josep Borrell）的棒子，擔任歐盟外交和安全政策高級代表。

各界原本寄望，領導3巨頭的人選最早於今天達成協議，但最後希望落空。外交人士透露，范德賴恩的中間偏右黨團「歐洲人民黨」（EPP）在新一屆歐洲議會取得最多席次，似乎想爭取更多。

一名歐洲外交官表示，歐洲議會3大黨團歐洲人民黨、左傾的社會民主黨團（Socialists and Democrats）及中間派的「復興歐洲」（Renew Europe），已就歐盟領導3巨頭的人選達成大致共識。

不過，這名外交官指出，歐洲人民黨和社會民主黨團之間喬不攏，導致人選延後公布。

克羅埃西亞、芬蘭和荷蘭的領袖同樣透露，3巨頭人選的討論幾乎已拍板。

現年46歲的卡拉斯批評俄羅斯直言不諱，她若獲提名出任歐盟外長，將對歐盟東翼傳達強烈信號。

至於現年62歲的柯斯塔雖然因為涉貪腐遭調查而蒙上陰影，仍出線成為歐盟理事會主席人選。柯斯塔因貪腐案調查被迫辭去總理一職，即使最後案件似乎未成立。

歐盟第4個尚待確定人事的職位是歐洲議會議長，但這是由歐洲議會決定。現年45歲的現任議長梅特索拉（Roberta Metsola）可望再做2年半。

現年65歲的范德賴恩若要獲得歐盟領袖同意續任，必須取得歐盟27個成員國中15個成員國的「條件多數決」（qualified majority）通過，至少涵蓋歐盟人口的65%。

歐盟成員國領袖當中有12人與范德賴恩同屬歐洲人民黨。不過，她仍須爭取馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的支持，兩人分屬復興歐洲和社會民主黨團。