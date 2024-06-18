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參與杜特蒂掃毒戰 4名菲律賓員警殺人遭判刑10年

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂。路透
菲律賓前總統杜特蒂。路透

菲律賓法院官員今天說，4名菲律賓員警因殺害一對父子而被判有罪，這是執法人員因參與前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）掃毒戰而遭起訴的罕見案件。

馬尼拉地區審判法院法官亞歷杭德里亞（RowenaAlejandria）在今天當庭宣讀的書面判決中說，這4名低階員警因2016年緝毒行動中槍殺馬尼拉貧民窟兩名受害者，而被判處最高10年有期徒刑。

亞歷杭德里亞寫道：「必須注意的是，被告本人並沒有否認他們在場和參與警方的行動，受害者路易斯．波尼法西奧（Luis Bonifacio）和嘉布瑞爾．波尼法西奧（Gabriel Bonifacio）就是在這次行動中被殺害。」

數千名毒品嫌疑犯被警察和身分不明的槍手殺害，這場運動成為杜特蒂2016年至2022年執政期間焦點，批評人士說，這場掃蕩毒品行動是國家支持的法外殺戮，已成為國際刑事法院（International CriminalCourt, ICC）調查的對象。

路易斯．波尼法西奧的伴侶在馬尼拉北部法庭內，聽到兩項殺人罪的判決時，不禁在兒子的肩膀上哭泣。

馬尼拉警察塞萬提斯（Virgilio Cervantes）、古茲曼（Arnel de Guzman）、阿拉克雷（Johnston Alacre）和薩古羅斯（Artemio Saguros）也被勒令各自向受害者的繼承人支付30萬披索（5120美元）賠償金。

受害者家屬聲稱，10幾名員警參加馬尼拉北部貧民窟社區的夜間突襲行動。

家屬堅稱，兩人沒有涉毒，當警察開槍時，也沒有攜帶武器。被告則辯稱是自衛，聲稱嫌疑人攜帶武器並向他們開槍。

毒品 警察 馬尼拉

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