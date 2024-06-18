日中外交單位局長級會議 同意加快磋商核處理水

日本與中國昨天召開外交單位局長級會議，討論福島第一核電廠「核處理水」排海議題，雙方同意根據之前溝通的基礎上加快協商，並確認藉著建設性態度協商與對話尋求解決方法。

共同社報導，日本外務省昨天宣布上述消息，與會人員包含外務省亞洲大洋洲局長鯰博行，與中國外交部亞洲司司長劉勁松。

鯰博行於會中再度要求中方立即撤除禁止日本水產品輸入的措施，並重申要求拆除中國在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊的專屬經濟區（EEZ）內設置的浮標，以及早日釋放被拘留在中國的日本公民。此外，鯰博行也傳達了日本關於台灣的立場。

中國外交部發布的消息指出，劉勁松在協商期間，就日方在涉台、涉海洋及七大工業國集團（G7）峰會對中消極動向提出嚴正交涉，表達「嚴重關切和強烈不滿」。

中國外交部發言人林劍昨天於記者會上，就G7領袖聲明關切東海和南海局勢等，表達不滿，稱G7聲明「污衊攻擊中國，充斥著偏見與謊言」。