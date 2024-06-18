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普亭訪問北韓之際 俄海軍40艘艦艇東北亞演習

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領導人金正恩（左）去年9月在俄國遠東地區會晤。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領導人金正恩（左）去年9月在俄國遠東地區會晤。（美聯社）

俄羅斯國防部表示，俄方將於18日起在靠近南韓、日本的太平洋海域展開為期10天的海上軍演，參演艦艇將達數十艘。時間點正逢俄國總統普亭罕見前往北韓國是訪問。

法新社報導，軍演也時值俄國因總統普亭18到19日赴北韓國是訪問，而與日、韓兩國的緊張升溫；俄國與北韓間提升軍事關係也引發西方國家擔憂。

俄羅斯國防部指出，此次軍演將在太平洋、日本海、鄂霍次克海舉行，除將出動「40艘各型艦艇和支援船隻」外，另還有約20架定翼與旋翼機。

俄國國防部公布的影片顯示，幾艘艦艇與一艘潛艦駛離俄國遠東的海參崴，海參崴是而俄軍太平洋艦隊作戰基地。

俄羅斯國防部聲稱「官兵將展開演練反潛、海上艦隊防禦、針對假想敵艦隊的聯合飛彈打擊、演練抵禦無人機及無人載具攻擊，進行一系列實戰訓練與作戰演習」。

俄羅斯定期會在遠東的太平洋進行軍演以展現海上軍事力量，但自從俄國2022年入侵烏克蘭後，西方國家對相關演習的焦慮漸增。

俄羅斯 國防部 普亭 軍演

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