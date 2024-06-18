控德國警察跨境拋棄移民一家5口 波蘭要求解釋

據稱德國警方開車將一個移民家庭載到波蘭境內後，將他們丟下不管。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天要求柏林當局好好解釋這起「令人無法接受」的事件。

波蘭新聞網站Chojna24.pl發布一段影片，指稱內容是一輛德國警車於本月14日早上開進波蘭領土，把5名移民留在奧西努夫多爾尼（Osinow Dolny）一座停車場。

Chojna24.pl引述目擊者說法報導，這輛警車之後馬上掉頭駛回德國。

法新社報導，波蘭警方與邊境警衛接獲路人通報後，將這2名成人與3名小孩帶回拘留。

圖斯克在社群媒體網站X上發文說，他會與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）談談「一起令人無法接受的事件，發生在我國邊境且涉及德國警察與一個移民家庭」。

他又說：「這起事件必須要有詳細解釋。」

今天早些時候，波蘭邊境部隊表示，已與德方聯繫，「以釐清這起事件的情況」。

波蘭邊境部隊還在X上說，德國警方的行動「違反兩個部門之間的合作原則，以及有關人員遷移的法律…德國當局不能任意做出這類決定」。

波蘭內政部副部長姆羅切克（Czeslaw Mroczek）說，波蘭「不會容忍這類行動。」

波蘭通訊社（Polish Press Agency）報導，姆羅切克說：「一切都必須依照法律與程序行事。」