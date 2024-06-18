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泰國前總理戴克辛遭起訴「冒犯君主罪」 50萬銖交保限制出境

中央社／ 曼谷18日專電
泰國前總理戴克辛。（美聯社）
泰國前總理戴克辛。（美聯社）

泰國檢方今天正式以俗稱冒犯君主罪的刑法112條起訴前總理戴克辛，刑事法庭收下案件後，裁定戴克辛以50萬泰銖交保並限制出境。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問時，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（YingluckShinawatra）領導的政府被迫下台，2016年軍政府指控戴克辛的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

戴克辛去年8月結束流亡返回泰國，泰國警方今年1月底向檢方檢舉戴克辛涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act）。

檢察總長辦公室發言人帕拉育（Prayuth Pecharakun）5月29日表示，檢方決定起訴戴克辛，不過由於戴克辛的律師向檢方表示戴克辛感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此請求把起訴日期延到6月25日，檢方考量之後將正式起訴的日期延到今天。

戴克辛的車隊今天早上約9時抵達刑事法院，現場有零星的紅衫軍支持者現身表達支持。不過戴克辛進入或離開都沒有下車受訪，車隊離開時甚至走小路以避開媒體鏡頭。

戴克辛進入法院將近3個小時，最後法官裁定戴克辛以50萬泰銖（約新台幣44萬元）交保，並限制出境。刑事法院預定明天開庭審理此案。

今年74歲的戴克辛2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，因此被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police GeneralHospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，今年2月18日離開警察醫院回到家中休養。

泰國

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