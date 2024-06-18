南韓軍方曝：北韓士兵在非軍事區埋地雷誤踩引爆 釀多人死傷

朝鮮半島緊張局勢升溫，稍早傳出數十名北韓士兵再度跨越軍事分界線（MDL），遭南韓軍方鳴槍警告驅離，南韓軍方透露，北韓軍隊在非軍事區（DMZ）埋設地雷時發生爆炸，造成多名士兵死傷。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天上午透露，北韓軍方最近頻繁在非軍事區（DMZ）補強防禦工事，然而在埋設地雷時，誤踩引爆地雷，導致多名北韓士兵傷亡，但未透露詳細死傷數字。

南韓聯合參謀本部指出，北韓軍方從今年4月起在北方分界線（軍事分界線以北2公里）等前線地帶投入許多兵力，進行防禦工事的補強建設，包括打造荒地、埋設地雷、修建戰術道路，並蓋起疑似是用來反戰車入侵的圍牆。

南韓軍方分析，「雖然目前推測該圍牆可能是用於邊界線，但目前仍難以斷定北韓建造圍牆的意圖。此外，北韓近期種種動作也可能是加強內部控管，防堵北韓軍隊和居民脫北。

南韓軍方預測，未來北韓將綜合考慮天氣條件、勞動力、物資供需條件，逐步擴大非軍事區內的工作區域。

南韓軍方一名官員稱，未來將加強監控北韓軍隊在前線地帶的動向，並且與聯合國軍司令部展開緊密合作。