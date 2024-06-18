菲中船隻南海再爆衝突 美日法同聲譴責北京

菲律賓與中國船隻昨天在南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）海域發生衝突，菲國政府指控中國船隻衝撞並破壞菲國船隻。美國、日本和法國都對中方行為表達譴責。

法新社報導，菲國西菲律賓海國家特遣部隊（NTF-WPS）透過聲明表示：「中國人民解放軍海軍、中國海警局和中國海上民兵船隻從事危險行為，包括衝撞與拖曳。」

「他們的行徑對我方人員的生命構成威脅，也損及我國船隻。」

近幾個月來，中菲船隻在仁愛暗沙衝突次數節節升高。這些事件通常在菲律賓向擱淺的海軍登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）駐軍執行運補任務期間發生；菲國持續向該艦進行運補，以維護馬尼拉對仁愛暗沙的主權聲索。

仁愛暗沙距離菲律賓西部巴拉旺島（PalawanIsland）約200公里，距離中國最近的主要陸地海南島超過1000公里。

中國海警則說，菲國在當地的運補船「罔顧來自中方多次的鄭重警告」，並說菲國船隻「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto C. Teodoro）矢言捍衛國家主權，稱「中國在西菲律賓海危險魯莽的行徑應該受到抵制」。

他補充表示：「國際社會如今應該明白，中國的行為是南海和平與穩定的真正阻礙。」

菲國政府聲明並未說明哪些船隻遭到衝撞，以及船隻受損程度。

菲律賓盟友美國對中國的行為表達關切。

美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）在社群媒體貼文中表示，華府「譴責」中國「具侵略性的危險行為，造成人身傷害、損壞菲國船隻，並妨礙合法的海上行動」。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）在華府向媒體表示，中國的行為「具挑釁意味」，恐引發更大規模的衝突。

法國和日本也對中國的行為提出譴責。

日本駐菲律賓大使遠藤和也表達日本對中國海警「一再做出危險和具侵略性行為的嚴重關切」。

法國駐菲律賓大使馮塔內（Marie Fontanel）在社群媒體貼文中表示，「我們反對任何威脅行為，或使用違反國際法的武力」。