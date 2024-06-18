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東京都知事選舉候選人有望達50人 公告欄恐不足

中央社／ 東京18日綜合外電報導
關於將登場的日本東京都知事選舉，已宣布參選的現任知事小池百合子與參議員蓮舫今天發表政見。美聯社
關於將登場的日本東京都知事選舉，已宣布參選的現任知事小池百合子與參議員蓮舫今天發表政見。美聯社

關於將登場的日本東京都知事選舉，已宣布參選的現任知事小池百合子與參議員蓮舫今天發表政見。此外，這次選舉中可能多達約50人投入選戰，張貼候選人海報的公告欄恐怕不足。

日本經濟新聞報導，東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票。

小池已經擔任2屆、總共8年的東京都知事，已經表態爭取連任，這次選舉中小池的政績也將成為焦點。她在這次選戰中打出「東京大改革3.0」，政見以支援育兒相關為主。小池本月14日在例行記者會上表示，「育兒政策、兒童第一是我最重要的政策之一」。

另一方面，小池百合子目前最大的競爭對手是56歲的參議員蓮舫。她本月14日提到，希望明治神宮外苑再開發計畫，能成為這次東京都知事選舉的議題之一。

位於東京都心的明治神宮外苑種植了許多樹木，提供民眾休息和遮蔭的場所。不過，明治神宮外苑再開發計畫打算砍掉數百棵樹木，改建成多棟超高層大樓，遭到數十萬名民眾連署反對。

東京都知事選舉受到的關注不亞於國政選舉，而且出現候選人林立的傾向。目前除了小池、蓮舫之外，前廣島縣安藝高田市長石丸伸二、前航空幕僚長田母神俊雄等人已經表態參選。

前一次2020年的東京都知事選戰中候選人共22人，再上一次2016年共21人，連續2屆選舉候選人數創新高。截至本月14日為止，有51人已結束候選人事前審查。這次東京都知事選戰中的候選人數預料再創新高。

而這種情況，也可能導致張貼選舉海報的公告欄格子數量不足。東京都內約有1萬4000處將設置公告欄。而每個公告欄的格子編號僅到30，再加上其他寫著注意事項等內容的隔子，最多能貼48名候選人的海報。

儘管有人通過候選人事前審查後退出選戰，但是公告欄的格子數量仍可能不夠，而這個狀況也引發各地選舉管理委員會的憂慮。若東京都選舉管理委員會下達指示，將會增設公告欄等因應。

八王子市是東京都內面積最大的市，八王子市的選舉管理委員會表示，「市內有591處設置公告欄，若要增設是個大工程，相當辛苦」。若來不及增設的話，八王子市的選舉管委會稱，「一般而言，可能得撤走或暫停使用部分公告欄」。

小池百合子 東京

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