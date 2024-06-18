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俄羅斯核動力潛艦喀山號 完成5天訪問駛離古巴

中央社／ 哈瓦那17日綜合外電報導
俄羅斯核動力潛艦喀山號（Kazan）。美聯社
俄羅斯核動力潛艦喀山號（Kazan）。美聯社

俄羅斯核動力潛艦喀山號（Kazan）與其他海軍艦艇，自12日起在古巴進行為期5天的訪問後，今天離開了哈瓦那港（Havana）。

法新社報導，這些艦艇結束多天繁忙行程駛向公海時，古巴居民揮舞著俄羅斯國旗表達歡送。與此同時，美國核動力潛艦與加拿大海軍巡邏艦也訪問了這座島嶼。

俄羅斯核動力潛艦喀山號12日停靠在哈瓦那，古巴宣稱該艦未攜帶核武，華府認為這次俄艦的訪問並不會構成威脅。

俄羅斯核動力潛艦這次拜訪古巴，時值俄烏戰爭局勢緊張之際，西方支持的烏克蘭政府正在對抗俄羅斯入侵。

美軍南方司令部（US Southern Command）表示，美國快速攻擊潛艇海倫娜號（USS Helena）13日抵達位於關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美國海軍基地，這是計劃中例行的港口訪問。

古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez deCossio）表示，古巴已獲悉美艦訪問，但「顯然我們不喜歡」一艘來自採取「敵視古巴」政策國家的核動力潛艦出現在周圍。

加拿大皇家海軍（Royal Canadian Navy）巡邏艦瑪格麗特．布魯克號（HMCS Margaret Brooke）14日停靠在哈瓦那，也定於今天離開。

冷戰期間，古巴是蘇聯的重要附庸國。蘇聯在島上部署核飛彈基地引發了1962年古巴飛彈危機，當時華府和莫斯科差點爆發戰爭。

俄羅斯 古巴 潛艦

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