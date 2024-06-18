普亭訪問平壤前 投書讚揚北韓力挺俄對烏戰爭

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）即將前往平壤訪問，目的在提升這兩個核武盟國間的關係。此行前，他投書讚許北韓「堅定」支持莫斯科在烏克蘭發動的戰爭。

法新社報導，普亭在北韓中央通信社（KCNA）投書指出：「我們十分感謝朝鮮民主主義人民共和國（北韓）堅定支持俄羅斯在烏克蘭發動的特別軍事行動。」

普亭表示，兩國「現正積極發展多方夥伴關係」，舉例來說，指莫斯科和金正恩政權一直「在聯合國保持共同路線和立場」。

普亭今天晚些時候將抵達北韓，展開他2000年以來首次對這個遭孤立國家的訪問。由於金正恩推動遭禁止的武器計畫，北韓遭聯合國連續施以制裁。

普亭在北韓中央通信社的投書中指出，這趟行程「在我們共同努力下，將讓雙邊合作邁向更高水準，有助俄羅斯與朝鮮民主主義人民共和國發展互利平等的合作」。

俄羅斯與北韓的歷史結盟關係，可回溯至二戰後北韓創立時期。專家表示，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，因普亭日漸遭到孤立並尋求盟友下，莫斯科和平壤關係日漸緊密。

去年，金正恩搭乘他的防彈列車罕見地出國訪問，在俄羅斯的太空火箭發射場與普亭會面。

美國、南韓和烏克蘭之後指北韓運送武器至俄羅斯用於烏克蘭戰爭，以交換對其初期衛星計畫的技術協助，這樣的行為已違反聯合國制裁措施。

北韓矢口否認並稱這種說法「荒謬可笑」，但仍感謝俄羅斯3月動用聯合國否決權以有效地結束對北韓違反制裁的監控，而此時聯合國專家正對據稱武器轉運展開調查。

金正恩已加速武器測試，包括今年一連串巡弋飛彈試射。分析家認為北韓可能供應這類飛彈用於烏克蘭戰爭。

今年5月，美國國防部根據飛彈碎片公布分析報告指出，俄羅斯正使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭。