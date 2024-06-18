懷孕22週後墮胎等同殺人…巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢

巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。專家稱，該法案違背了將墮胎作為公共衛生問題而不僅僅是犯罪的全球趨勢。

巴西憲法和刑法教授穆尼茲（Ilmar Muniz）今天指出，該法案規定即使在強姦後合法墮胎的情況下，也要對婦女進行懲罰，將遭受虐待後墮胎的婦女等同於殺人，判處6至20年徒刑，懲罰比強姦犯還重，違背了將墮胎作為公共衛生問題而不僅僅是犯罪的全球趨勢。

巴西人類學家狄尼茲（Débora Diniz）根據國際非政府組織生育權利中心（The Center forReproductive Rights）的數據指出，全球普遍存在放寬墮胎法的趨勢，過去30年有60多個國家放寬墮胎法，大約60%的婦女生活在墮胎被廣泛認為合法的國家。

狄尼茲表示，十多年前將墮胎完全定為刑事犯罪的拉美國家，如哥倫比亞已經修訂立法，阿根廷和烏拉圭也已將墮胎合法化，巴西國會推嚴苛墮胎法，與全球和區域趨勢相反，與世界衛生組織（WHO）認為須修改刑法以保護女性健康的理解背道而馳。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，近年來，只有4個國家取消墮胎合法化，包括美國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和波蘭。

77個國家允許根據婦女的意願進行墮胎，但各國有懷孕胎兒週數的墮胎限制，其中法國於今年3月通過把保障婦女墮胎自由權納入憲法，成為全球首個在憲法中訂明保障婦女墮胎權的國家，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並表示支持擴大到整個歐盟。

這77個國家中，有12個國家允許出於社會或經濟原因或特定原因墮胎，例如因強姦而懷孕或胎兒異常，包括英國、印度和日本。

根據巴西現行法律，若因遭到強姦而懷孕，無論懷多久後墮胎都不會受到懲罰；且當懷孕使孕婦生命受到威脅或是胎兒有腦部異常時，墮胎也是合法的。

根據巴西最新的全國墮胎調查，1/7的40歲以下婦女至少墮胎過一次，超過一半的人第一次墮胎時年齡在19歲或以下，43%試圖墮胎的婦女最後得住院完成手術。

尼加拉瓜、伊拉克等21個國家，則無論如何也不准墮胎。

狄尼茲指出，在墮胎合法的國家，墮胎數量有所減少，因為遭受暴力的婦女可以說出實話而不怕被懲罰；如果墮胎被視為犯罪，伴隨著犯罪而來的通常是恥辱感和不可告人的秘密，結果更難防止墮胎。

根據生育權利中心，全世界每年有近4萬名婦女在不安全的條件下進行墮胎死亡。