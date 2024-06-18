快訊

刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

懷孕22週後墮胎等同殺人…巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢

中央社／ 聖保羅17日專電
巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。圖為15日數以千計女性上街抗議聯邦眾議院近日提出的法案。（美聯社）
巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。圖為15日數以千計女性上街抗議聯邦眾議院近日提出的法案。（美聯社）

巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。專家稱，該法案違背了將墮胎作為公共衛生問題而不僅僅是犯罪的全球趨勢。

巴西憲法和刑法教授穆尼茲（Ilmar Muniz）今天指出，該法案規定即使在強姦後合法墮胎的情況下，也要對婦女進行懲罰，將遭受虐待後墮胎的婦女等同於殺人，判處6至20年徒刑，懲罰比強姦犯還重，違背了將墮胎作為公共衛生問題而不僅僅是犯罪的全球趨勢。

巴西人類學家狄尼茲（Débora Diniz）根據國際非政府組織生育權利中心（The Center forReproductive Rights）的數據指出，全球普遍存在放寬墮胎法的趨勢，過去30年有60多個國家放寬墮胎法，大約60%的婦女生活在墮胎被廣泛認為合法的國家。

狄尼茲表示，十多年前將墮胎完全定為刑事犯罪的拉美國家，如哥倫比亞已經修訂立法，阿根廷和烏拉圭也已將墮胎合法化，巴西國會推嚴苛墮胎法，與全球和區域趨勢相反，與世界衛生組織（WHO）認為須修改刑法以保護女性健康的理解背道而馳。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，近年來，只有4個國家取消墮胎合法化，包括美國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和波蘭。

77個國家允許根據婦女的意願進行墮胎，但各國有懷孕胎兒週數的墮胎限制，其中法國於今年3月通過把保障婦女墮胎自由權納入憲法，成為全球首個在憲法中訂明保障婦女墮胎權的國家，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並表示支持擴大到整個歐盟。

這77個國家中，有12個國家允許出於社會或經濟原因或特定原因墮胎，例如因強姦而懷孕或胎兒異常，包括英國、印度和日本。

根據巴西現行法律，若因遭到強姦而懷孕，無論懷多久後墮胎都不會受到懲罰；且當懷孕使孕婦生命受到威脅或是胎兒有腦部異常時，墮胎也是合法的。

根據巴西最新的全國墮胎調查，1/7的40歲以下婦女至少墮胎過一次，超過一半的人第一次墮胎時年齡在19歲或以下，43%試圖墮胎的婦女最後得住院完成手術。

尼加拉瓜、伊拉克等21個國家，則無論如何也不准墮胎。

狄尼茲指出，在墮胎合法的國家，墮胎數量有所減少，因為遭受暴力的婦女可以說出實話而不怕被懲罰；如果墮胎被視為犯罪，伴隨著犯罪而來的通常是恥辱感和不可告人的秘密，結果更難防止墮胎。

根據生育權利中心，全世界每年有近4萬名婦女在不安全的條件下進行墮胎死亡。

墮胎 巴西 懷孕 生育

延伸閱讀

影／反國會濫權 民團號召重返立院集結行動

重挫反墮胎團體！美最高院駁回禁墮胎藥案 民眾不用就診仍可網購

獨／黃國昌要藍禮讓新北市長恐破滅？劉和然要帶隊出訪巴西

多州11月公投墮胎權 至少4州提案立法保障

相關新聞

北京不能兩面討好…北大西洋公約組織：援俄得付出代價

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日在華府表示，北京不可能左右逢源，一...

普亭今訪北韓會金正恩「將簽重要文件」！美韓關注深化軍事合作

俄羅斯總統普亭將於今天（18日）前往北韓進行為期兩天的國是訪問，主要活動定於19日舉行，是普亭24年來首次訪問北韓。

死亡之旅…義大利外海「2移民船翻覆」 至少11死66人失蹤

義大利南部海域17日發生兩起沉船事故，造成至少11名移民死亡、逾60人失蹤。

普亭訪問平壤前 投書讚揚北韓力挺俄對烏戰爭

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）即將前往平壤訪問，目的在提升這兩個核武盟國間的關係。此行前，他投書讚許北韓...

懷孕22週後墮胎等同殺人…巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢

巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。專家稱，該法案違背了將墮胎作為公共衛生問題而不...

德國警方棄移民家庭於波蘭小村莊 兩國總理試圖溝通

一輛德國警車14日載著2名成人與3名兒童，越過波蘭邊境點奧西努夫多爾尼（Osinów Dolny），並在一座小村莊棄5名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。