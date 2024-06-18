德國警方棄移民家庭於波蘭小村莊 兩國總理試圖溝通

一輛德國警車14日載著2名成人與3名兒童，越過波蘭邊境點奧西努夫多爾尼（Osinów Dolny），並在一座小村莊棄5名移民後離去。波蘭總理表示將會晤德國總理，溝通理解相關情況。

根據目擊者聲稱，德國警車棄5名移民後離去，沒人知道這些人是否為非法移民，或者是罪犯，又為什麼德國警車將他們載往波蘭釋放後離開，又為何選擇在一座只有200多位居民的小村莊。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭邊境發言人溫西爾斯基（Tadeusz Gruchalla-Wensierski）指出，波蘭並未接獲通知，當波蘭警察與邊境官員抵達現場時，德國警方早已離去。根據歐盟程序，所有移民都需要有正式的文件以及通知波蘭邊境警察，德國警方此舉令人感到非常震驚。

根據歐盟都柏林法，尋求庇護者應首先向庇護的國家申請，再由庇護國負責審核。德國警方的舉動顯然違反兩國間的合作原則及歐盟法規。波蘭已經要求德國警方說明此事件，並表示德國不能任意做出此類決定。

波蘭總理圖斯克（Tusk）也表示將與德國總理蕭茲（Scholz）會晤，以理解相關情況。