快訊

刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭今訪北韓會金正恩「將簽重要文件」！美韓關注深化軍事合作

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭今天將出訪北韓與金正恩會面。美聯社
俄羅斯總統普亭今天將出訪北韓與金正恩會面。美聯社

俄羅斯總統普亭將於今天（18日）前往北韓進行為期兩天的國是訪問，主要活動定於19日舉行，是普亭24年來首次訪問北韓。

CNN報導，普亭幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）17日表示，普亭的北韓行將有一個「非常重要」的議程。他指出，兩國領袖計畫簽署新的戰略夥伴關係，訪問的主要活動定於19日舉行。

鄂夏柯夫稱，行程非常豐富，有各種形式的會談，包括擴大會議，也有領袖之間的非正式會晤，將討論最重要及最敏感的問題，涉及經濟、能源、交通、農業、地區間關係以至安全等議題。

鄂夏柯夫堅稱，該協議不具挑釁性，也不針對其他國家，而是為了確保東北亞的更大穩定。他表示，新協議將取代兩國於1961年、2000年和2001年簽署的文件。

據俄羅斯官方媒體RIA報導，鄂夏柯夫表示，雙方仍在努力，有關簽署的最終決定將在未來幾小時內做出。

普亭結束北韓訪問後，19日會應越共中央總書記阮富仲的邀請，轉赴越南進行兩日國是訪問。

美國國家安全發言人柯比17日表示，拜登政府本身並不擔心普亭此次出訪，但「我們擔心的是兩國之間不斷深化的關係」。

南韓情報和安全部門認為，俄朝可能建立起相當「有事時自動軍事介入」的緊密軍事合作關係，代表一旦朝鮮半島進入戰爭狀態，俄羅斯可能軍事介入。

俄羅斯 北韓 普亭 金正恩

延伸閱讀

普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者

克宮幕僚：普亭訪北韓 雙方可能簽戰略夥伴關係條約

隔24年首訪！俄媒：普亭18日起連訪北韓、越南

普亭拋2大停火條件 烏怒轟「完全是騙局」

相關新聞

北京不能兩面討好…北大西洋公約組織：援俄得付出代價

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日在華府表示，北京不可能左右逢源，一...

大馬與中國的伊斯蘭橋梁：「旅馬回族」的故事

2024年5月31日標誌著馬來西亞與中國建交50週年。一般論及馬中關係，多關注兩國在區域政治、經貿上的合作關係，或是從馬來西亞華人社群的角度切入：如馬來西亞頗具規模的華語教育、學術研究、華人社團等與中國方面基於文化認同紐帶而衍生的互動、交流——他們有時也被視為中共統戰的一環。是故，馬中關係往往也因此披上一層相當濃厚的「大中華」色彩。

普亭今訪北韓會金正恩「將簽重要文件」！美韓關注深化軍事合作

俄羅斯總統普亭將於今天（18日）前往北韓進行為期兩天的國是訪問，主要活動定於19日舉行，是普亭24年來首次訪問北韓。

死亡之旅…義大利外海「2移民船翻覆」 至少11死66人失蹤

義大利南部海域17日發生兩起沉船事故，造成至少11名移民死亡、逾60人失蹤。

普亭訪問平壤前 投書讚揚北韓力挺俄對烏戰爭

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）即將前往平壤訪問，目的在提升這兩個核武盟國間的關係。此行前，他投書讚許北韓...

懷孕22週後墮胎等同殺人…巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢

巴西國會正在討論一項法案，將懷孕22週以後墮胎等同於殺人，在當地引發爭議。專家稱，該法案違背了將墮胎作為公共衛生問題而不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。