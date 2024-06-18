布拉格縱火案疑俄羅斯所為 雇他國公民犯罪成新策略

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，近期布拉格的縱火案疑似與俄羅斯有關。捷克安全情報局局長考德爾卡今天表示，僱用其他國家的公民犯罪是俄羅斯的新策略。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，一週多前布拉格發生一起縱火案，警方逮捕犯案的26歲哥倫比亞男子，他試圖在布拉格9區的倉庫縱火。布拉格運輸公司證實公車受損，估計損失達20萬克朗（約新台幣28萬元）。

捷克總理費亞拉對此表示，克里姆林宮極有可能是布拉格縱火事件的幕後黑手。費亞拉與其他政府官員認為，這次襲擊是更大的「混合戰爭」的一部分，捷克必須保衛自己。

捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）表示，類似的攻擊可能在歐洲各地策劃，捷克再次成為潛在目標。拉庫桑表示：「我們已經習於俄羅斯大多數的混合型攻擊，主要集中在IT基礎設施上。現在我們正處於可能涉及實體目標的階段。」

捷克安全情報局（BIS）收到相關資訊，俄羅斯試圖招募並給付境外人員發動攻擊，目的是「在公民中製造不穩定、恐懼和不信任」。

捷克安全情報局局長考德爾卡（Michal Koudelka）今天表示，僱用其他國家的公民犯罪是俄羅斯的新策略，其他歐洲國家也發生類似事件。「俄羅斯的新策略是僱用外國人，通常是找有各種犯罪記錄的人從事非法活動，可以說是非常聰明。」

此外，費亞拉也指出，這些縱火攻擊具「國際性」。他說，近期一些歐洲國家報告顯示，俄羅斯特工部門可能參與整個歐洲的破壞行動。例如，5月華沙發生火災，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）懷疑是俄羅斯特工所為；另外，立陶宛商場的縱火案也可能與俄羅斯有關。

費亞拉表示，捷克過去已有類似經歷，2014年俄羅斯軍事情報部門在捷克弗爾貝蒂採（Vrbětice）彈藥庫引起的爆炸事件，造成2人死亡。