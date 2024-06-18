布拉格縱火案疑俄羅斯所為 雇他國公民犯罪成新策略
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，近期布拉格的縱火案疑似與俄羅斯有關。捷克安全情報局局長考德爾卡今天表示，僱用其他國家的公民犯罪是俄羅斯的新策略。
根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，一週多前布拉格發生一起縱火案，警方逮捕犯案的26歲哥倫比亞男子，他試圖在布拉格9區的倉庫縱火。布拉格運輸公司證實公車受損，估計損失達20萬克朗（約新台幣28萬元）。
捷克總理費亞拉對此表示，克里姆林宮極有可能是布拉格縱火事件的幕後黑手。費亞拉與其他政府官員認為，這次襲擊是更大的「混合戰爭」的一部分，捷克必須保衛自己。
捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）表示，類似的攻擊可能在歐洲各地策劃，捷克再次成為潛在目標。拉庫桑表示：「我們已經習於俄羅斯大多數的混合型攻擊，主要集中在IT基礎設施上。現在我們正處於可能涉及實體目標的階段。」
捷克安全情報局（BIS）收到相關資訊，俄羅斯試圖招募並給付境外人員發動攻擊，目的是「在公民中製造不穩定、恐懼和不信任」。
捷克安全情報局局長考德爾卡（Michal Koudelka）今天表示，僱用其他國家的公民犯罪是俄羅斯的新策略，其他歐洲國家也發生類似事件。「俄羅斯的新策略是僱用外國人，通常是找有各種犯罪記錄的人從事非法活動，可以說是非常聰明。」
此外，費亞拉也指出，這些縱火攻擊具「國際性」。他說，近期一些歐洲國家報告顯示，俄羅斯特工部門可能參與整個歐洲的破壞行動。例如，5月華沙發生火災，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）懷疑是俄羅斯特工所為；另外，立陶宛商場的縱火案也可能與俄羅斯有關。
費亞拉表示，捷克過去已有類似經歷，2014年俄羅斯軍事情報部門在捷克弗爾貝蒂採（Vrbětice）彈藥庫引起的爆炸事件，造成2人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言