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死亡之旅…義大利外海「2移民船翻覆」 至少11死66人失蹤

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利南部海域17日發生兩起沉船事故，造成至少11名移民死亡、逾60人失蹤。美聯社
義大利南部海域17日發生兩起沉船事故，造成至少11名移民死亡、逾60人失蹤。美聯社

義大利南部海域17日發生兩起沉船事故，造成至少11名移民死亡、逾60人失蹤

BBC報導，德國救援組織RESQSHIP指出，該機構17日派出搜救船，從一艘正下沉的木船上救起51人，其中包括2人昏迷不醒，另在甲板下發現10具屍體。

RESQSHIP表示，已將倖存者移交給義大利海岸警衛隊。據聯合國難民署（UNHCR）聲明稱，該艘船從利比亞出發，載有來自敘利亞、埃及、巴基斯坦和孟加拉的移民。

第二起沉船事故發生在義大利卡拉布里亞（Calabria）海岸以東約200公里處，一艘從土耳其出發的船隻起火並翻覆。根據無國界醫生組織，該艘船有66人失蹤，包括至少26名兒童，11人獲救，另有1名女子死亡，他們來自伊朗、敘利亞和伊拉克。

義大利一直是移民抵達歐洲的登陸熱點，地中海中部航線是全球最危險的偷渡路線之一，自2014年以來，已有超過2萬名移民於偷渡期間與死亡和失蹤。

移民在義大利南部地區獲救上岸並被轉移給義國海岸警衛隊。歐新社
移民在義大利南部地區獲救上岸並被轉移給義國海岸警衛隊。歐新社

地中海 失蹤 移民 義大利

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