普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，俄羅斯總統普亭本週將訪問北韓，表明莫斯科當局侵略烏克蘭的戰事已經變得「依賴」於獨裁國家領導人。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）發表談話後，他向記者說：「這表明普亭（Vladimir Putin）和莫斯科當局現在有多麼依賴世界各地的獨裁國家。」

史托騰柏格指出：「他們最親密的盟友和俄羅斯侵略戰爭的最大支持者，就是北韓、伊朗及中國。」

被問及北約可以採取什麼行動時，他表示：「已經對北韓實施許多制裁，但問題是俄羅斯現在違反了這些制裁。」

史托騰柏格引用南韓情報部門先前提供的數據說，北韓已經向俄羅斯運送100萬枚砲彈。

他還提到，武器運送仍持續進行，載著軍備的列車穿越北韓與俄國之間的邊界。