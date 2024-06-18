普亭今起連訪北韓、越南

路透十七日引述俄羅斯塔斯社報導，克里姆林宮當天宣布總統普亭十八日至十九日將訪問北韓，接著十九日至廿日轉往越南訪問。他上次訪問平壤已是廿四年前。南韓情報安全部門研判，俄國與北韓可能以此為契機，建立等同「有事」時自動軍事介入的密切軍事合作。普亭訪越時，則可能商討軍備、能源及經貿等議題。

北韓領袖金正恩去年九月訪問俄國遠東地區時即邀普亭回訪。克宮也說，這次普亭國是訪問北韓是金正恩邀請。韓聯社報導，金正恩亟欲利用普亭來訪加深兩國連結，預料將盛大歡迎。

南韓情報機構相關人士認為，俄國和北韓可能趁普亭到訪，達成類似一九六一年北韓和蘇聯締結的朝蘇友好合作互助條約合作模式，代表北韓若進入戰爭狀態，莫斯科可能立即軍事介入。

至於訪越，路透報導說，此行展現共產國家越南對俄國的忠誠。

這將是普亭第五次、也是自二○一七年來首次國是訪問越南，預料將會晤越南新國家主席蘇林等領袖。有官員透露普亭屆時可望宣布貿易、投資、科技和教育等雙邊協議，並討論軍備、能源，以及俄國受制裁影響的付款管道等。