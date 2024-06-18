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新聞眼／北京核威懾 間接畫對台底線

聯合報／ 本報記者高凌雲
斯德哥爾摩國際和平研究所17日發布最新報告指出，全球總核彈頭數量下降，作戰用核彈頭則呈現逐年增加趨勢。圖為俄國與白俄羅斯本月13日在一處未公布地點，進行非戰略核子飛彈演練。歐新社
斯德哥爾摩國際和平研究所17日發布最新報告指出，全球總核彈頭數量下降，作戰用核彈頭則呈現逐年增加趨勢。圖為俄國與白俄羅斯本月13日在一處未公布地點，進行非戰略核子飛彈演練。歐新社

斯德哥爾摩國際和平研究所的全球核武研究報告，首次揭露了中國大陸在承平時期，開始將飛彈配置核彈頭，小批量戰備。核威懾是擁有核武國家確保生存與自衛的終極武器，北京的核武戰備，若無其他因素考慮，應該是針對近年來美國在軍事、政治、經濟方面的各項壓力的對應措施，這除顯示北京因應華府亞太戰略的決心，也間接隱含了對於台灣問題無可退讓的底線。

冷戰時美蘇兩大國分別利用洲際彈道飛彈、長程轟炸機、潛艦三個平台，進行核威懾，儘管是承平時期，美蘇兩國飛彈井裡的飛彈彈頭，永遠裝上核彈頭，轟炸機掛載核彈，隨時待命執行轟炸任務，深海海底的核戰略潛艦配備的飛彈，也都是核彈頭。

美蘇雙方裁減核武，搞了幾十年，因為不信任對方，沒有進展，直到雷根總統看了核戰末日電影The Day After後，又碰巧蘇聯老一輩的領導人接連死去，換上年輕的的戈巴契夫上台，雙方才對裁減核武有比較大的共識，但對於核武危機毀滅世界的體認，不到半世紀，就已為人淡忘。

俄國入侵烏克蘭後，俄國抬出核武威脅，威嚇支援烏克蘭的西方國家；北韓為了自衛生存，也積極投入戰術核武。核武毀滅世界的惡夢，一下子又重現世人。中國大陸在一九六四年就已經完成核試爆，也發展長程飛彈。過去六十年來，中共是否在核戰略潛艦或者洲際彈道飛彈配備核彈頭，對應外部威脅，外界不清楚，直到這次瑞典研究調查報告，揭露中國大陸將飛彈配備核彈頭，核武成為北京列入戰備的戰略武器。

北京將飛彈配備核彈頭，無非美國全球圍堵壓力，讓北京惴惴不安，核武納入戰備，是北京對應美國的決心表現；若北京有了不惜使用核武威懾，以求自保的決心，可以推斷美國若是介入台灣問題，北京有更強烈的決心，要維護他們主張的中國領土主權完整，核武就是他們立場的表達，與俄羅斯在俄烏戰爭的立場類似。

至於美軍用大量無人機艦阻共軍渡海，這是某些美軍將領想像，是否會發生，要看白宮的政治判斷。

北京 彈道飛彈 核武

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