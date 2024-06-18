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陸擴充核武 首度投入作戰核彈

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
核武花費增加 製表／國際中心 圖／聯合報提供
核武花費增加 製表／國際中心 圖／聯合報提供

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）十七日發布最新報告顯示，儘管全球總核彈數量下降，作戰用核彈依舊呈現逐年增加趨勢，中國大陸擴充核武速度居全球之冠，首度投入少量作戰用核彈。另外，在俄烏戰爭和以哈戰爭背景下，多項核武和平協議發展受挫，SIPRI所長史密斯認為，目前人類「處在史上最危險的時期之一」。

二○二四年全球總核彈數約一萬二一二一枚，其中九成來自俄國和美國。全球共九個國家擁有核子武器，俄國擁有核彈頭五五八○枚、美國五○四四枚，大陸從去年的四一○枚增加到五百枚。法國二九○枚、英國二二五枚、印度一七二枚、巴基斯坦一七○枚、以色列九十枚，北韓五十枚。

目前約有九五八五枚核彈頭被列為可能投入使用的軍事儲備，其中三九○四枚已經部署於飛彈、軍機，相較於二○二三年有所增加。在已部署的核彈中，約有二一○○枚處於高度備戰狀態，幾乎都來自於美國和俄國，不過美、俄合計有二五三六枚核彈將汰除。

值得注意的是，報告推測，中國大陸首度將核彈頭納入經常戰備，首次在和平時期部署少量核彈頭於飛彈上。另外，中國大陸很可能在二○三○年之前，洲際彈道飛彈數量趕上俄國或美國，儘管其核彈數量仍遠低於美俄。

卡內基國際和平研究院核政策項目高級研究員趙通說，大陸長年來維持在規模相對較小的二百枚彈頭，但近年彈頭數量增加快速，按目前的增速推估，大陸核彈頭數量二○二七年可能達七百枚以上，二○三○年可達一千枚，但這個數量仍不到美國目前的五分之一。

趙通說：「我知道許多美方專家認為，中國要把核武規模提升到與美國並駕齊驅，但我個人並不認為中國決心要這麼做。」

趙通表示，目前不清楚北京核武態度變化的原因，大陸領導人習近平可能覺得增強戰略能力可影響西方一些想法，讓美國和其他國家認為大陸是個對等大國，應予平等對待。

美國科學家聯盟核資訊計畫主任克里斯登森指出，大陸擴充核武速度比各國都快，但幾乎所有核武國家都計畫或正全力擴充核武。

以色列 俄烏戰爭 巴基斯坦 彈道飛彈 核武 美國

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